Piscina “Finetti”: al via la realizzazione di una piscina esterna da 50 metri

Grosseto. Prosegue il percorso di riqualificazione della piscina comunale “G.B. Finetti”. La Giunta comunale di Grosseto. ha infatti approvato una variante al progetto inserito nel più ampio piano di ammodernamento della struttura, realizzato attraverso il project financing affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Olimpic Nuoto Napoli Ssd arl e Riesco Spa.

La variante nasce dall’esigenza di introdurre alcuni adeguamenti tecnici e funzionali emersi durante l’esecuzione dei lavori e consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dell’intervento, mantenendo invariato l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la prosecuzione del progetto complessivo, che prevede la realizzazione della nuova piscina esterna da 50 metri, una vasca di dimensioni doppie rispetto a quella interna attualmente esistente. L’opera è già compresa nel project financing e sarà realizzata dal concessionario nell’ambito degli investimenti previsti dalla concessione, senza ulteriori oneri per l’amministrazione comunale rispetto a quanto già programmato.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dichiara: “Prosegue il percorso di valorizzazione di uno degli impianti sportivi più importanti della città. Stiamo investendo sulla qualità, sull’efficienza energetica e sulla sicurezza della struttura, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e alle società sportive un impianto moderno e all’altezza delle esigenze del territorio. Particolarmente significativa sarà la realizzazione della nuova vasca esterna da 50 metri, che rappresenterà un importante salto di qualità per l’intero complesso natatorio”.

L’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi aggiunge: “La variante approvata consente di recepire le necessità emerse durante i lavori e di introdurre migliorie che renderanno l’impianto ancora più efficiente e funzionale. È un intervento che guarda al futuro e che valorizza un patrimonio sportivo fondamentale per la città”.

L’assessore allo sport Fabrizio Rossi conclude: “La piscina ‘Finetti’ è un punto di riferimento per l’attività sportiva e natatoria grossetana. Il percorso intrapreso consentirà di dotare Grosseto di una struttura sempre più moderna e competitiva, capace di rispondere alle esigenze di atleti, associazioni, scuole e famiglie. Potrà ospitare eventi nazionali e internazionali, che faranno crescere il movimento e il nostro territorio”.