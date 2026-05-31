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Nasce il Rotary Castiglione della Pescaia Passport: tutti i soci

Il presidente è Marco Frullini

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è svolta la cerimonia di spillatura del neonato Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport, fondato nello scorso mese di marzo.

Un momento solenne che segna l’ingresso ufficiale del nuovo Club nella grande famiglia rotariana. Alla serata, che si è svolta alla Fattoria del Pescatore, alla presenza del sindaco Elena Nappi, ha preso parte il Governatore del Distretto 2071, Giorgio Odello, che ha consegnato la Carta di Costituzione esprimendo «una profonda soddisfazione per la nascita di un nuovo Club, frutto dell’impegno di soci motivati e pronti a mettersi al servizio della comunità». Odello ha aggiunto che «ogni nuovo Club è un dono per il territorio e per il Rotary stesso, perché porta energie, idee e professionalità che arricchiscono l’intero Distretto».

Nel suo intervento, il presidente Marco Frullini ha illustrato la visione del nuovo sodalizio.

«Il Rotary è un’associazione di importanza mondiale, un punto di riferimento per la cooperazione internazionale, la cultura della pace e il servizio. Castiglione della Pescaia – ha aggiunto Frullininon aveva ancora un Rotary Club e la nostra nascita rappresenta un’occasione preziosa per il territorio. Vogliamo portare qui i valori del Rotary, costruire progetti utili, creare connessioni, essere una presenza attiva e riconoscibile».

Frullini ha poi ricordato che il Rotary International è l’unica associazione al mondo a disporre di un seggio permanente alle Nazioni Unite, pur senza diritto di voto. «Un riconoscimento – ha spiegato – che testimonia il ruolo globale del Rotary nella diplomazia umanitaria e nella promozione del dialogo tra i popoli».

I soci

Durante la cerimonia sono hanno ricevuto la spilla i soci fondatori che hanno sottoscritto lo statuto: Giulio Bichisscchi, Barbara Chelli, Yari Conti, Marco Frullini, Guendalina Mazzolai, Stefano Mei, Nazzario Montuori, Andrea Nucci, Maria Chiara Parentini, Laura Pastorelli, Francesca Peri, Luigi Petrilli, Alessio Schiano, Irene Soddu, Iacopo Vandini, Maria Chiara Vazzano, Carlo Vellutini, Francesca Venturini. A loro si aggiungono due soci ordinari, Nazario Montuori e Donatella Ciofani, recentemente entrati nel Club.

La nascita del Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport rappresenta un nuovo presidio di servizio, professionalità e impegno civico, destinato a contribuire alla crescita sociale e culturale della comunità castiglionese.

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