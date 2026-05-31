Contrasto alle truffe agli anziani: Comune e Carabinieri incontrano i cittadini

Gavorrano (Grosseto). “Le truffe verso gli anziani e le persone fragili sono in vertiginoso aumento, vere e proprie bande di malviventi si sono nel tempo organizzate e specializzate nel raggirare le persone al fine di lucrare in maniera criminale sulla buona fede dei soggetti più fragili ed indifesi”.

A dichiararlo è l’assessore alla legalità del Comune di Gavorrano, Massimo Borghi.

“Questi criminali agiscono soprattutto nei confronti delle persone più anziane e questo, oltre ad essere un reato, perseguito dalle leggi del nostro Paese, è una cosa bruttissima anche sul piano sociale; gli anziani sono una categoria molto a rischio, in quanto molte volte vivono soli e sono più fragili di altre componenti della società – sottolinea Borghi -. Purtroppo anche sul nostro territorio si sono verificati episodi di questo genere a danno di anziani, ci sono giunte segnalazioni in tal senso. Come amministrazione comunale abbiamo pensato di riprendere gli incontri mirati nelle frazioni del nostro Comune, ai quali parteciperà un rappresentante della caserma dei Carabinieri di Gavorrano, a cui va il ringraziamento dell’intera amministrazione comunale per questa iniziativa e per il lavoro che quotidianamente l’Arma dei Carabinieri svolge sul nostri territorio, insieme a me”.

Il calendario di questa prima tornata di assemblee è il seguente:

mercoledì 3 giugno, alle 18, al centro sociale di Castellaccia;

mercoledì 10 giugno, alle 18, al circolo Arci di Giuncarico;

mercoledì 24 giugno, alle 18, nella sala Auser di via Mameli 2, a Bagno di Gavorrano.

“Nel ringraziare nuovamente l’Arma dei Carabinieri per il prezioso contributo – termina Borghi -, informo i cittadini che, finita l’estate, riprenderemo il giro delle frazioni”.