Parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi di giugno

Grosseto. Mancano ormai solo poche settimane all’inizio ufficiale dell’estate e i Parchi archeologici della Maremma sono già pronti ad accogliere la nuova stagione con una serie di eventi e di appuntamenti imperdibili che per tutto il mese di giugno renderanno ancor più speciale il tempo da trascorrere nei tre diversi siti di Cosa, Roselle e Vetulonia.

Il programma degli eventi

Già a partire da lunedì 1° giugno, giorno in cui si effettuerà l’apertura straordinaria (con orario dalle 9.45 alle 18.30, ultimo ingresso alle 18.00) del Parco archeologico di Cosa e del Parco archeologico di Vetulonia (quest’ultimo chiuderà eccezionalmente giovedì 4 giugno).

Martedì 2 giugno invece, in occasione della Festa della Repubblica, ci sarà l’apertura straordinaria gratuita di tutti i siti, con i consueti orari al pubblico (Parco archeologico di Cosa e Vetulonia dalle 9.45 alle 18.30, Parco archeologico di Roselle dalle 9.45 alle 18.45, ultimo ingresso alle 18.00).

Da venerdì 5 giugno inoltre torna l’appuntamento, confermato anche per venerdì 19 e venerdì 26 giugno, con i “Venerdì dell’archeologia”, grazie a cui si terrà l’apertura straordinaria serale del Parco archeologico di Roselle dalle 19.00 alle 23.00 e ben due visite accompagnate alle 19.30 e alle 21.00.

Si continua poi domenica 7 giugno con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della cultura che prevede, ogni prima domenica del mese, l’ingresso gratuito in tutti gli istituti statali, Parchi archeologici della Maremma inclusi. Al Parco archeologico di Roselle si terranno inoltre due visite accompagnate gratuite alle 10.30 e alle 17.00.

Giovedì 11 giugno sarà la volta di Aspettando le “Giornate europee dell’archeologia… Cantieri aperti al pubblico al Parco archeologico di Cosa”, una giornata speciale in cui il pubblico potrà accedere eccezionalmente ai cantieri di manutenzione e restauro del Parco archeologico di Cosa dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30.

Venerdì 12 giugno prenderanno ufficialmente il via le Gea – Giornate europee dell’archeologia, che per questa prima giornata prevedono, al Parco archeologico di Roselle, l’apertura straordinaria serale dalle 19.00 alle 23.00 e due visite accompagnate alle 19.30 e alle 21.00, mentre al Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera) l’apertura straordinaria serale dalle 18.00 alle 21.00.

Sabato 13 giugno continua naturalmente la maratona di cultura con le Gea – Giornate europee dell’archeologia, che al Parco archeologico di Cosa vedranno fare tappa il festival “I Luoghi del Tempo”, con “Il commosso viaggiatore alla scoperta dell’Africa”, passeggiata con Giobbe Covatta, coordinata da Luca Mantiglioni, alle 18.00, seguito alle 19.30 dal concerto Jole Canelli Trio e alle 20.00 da un aperitivo. Al Parco archeologico di Roselle, alle 10.00, in programma una visita accompagnata compresa nel biglietto di ingresso. Alle 11.00, all’Info Point, conferenza di presentazione del progetto Prin (Progetto di rilevante interesse nazionale), a cura dell’Università di Siena, dal titolo “Roselle: trasformazioni urbane e territoriali attraverso i millenni”.

Domenica 14 giugno le Gea – Giornate europee dell’archeologia si concluderanno, al Parco archeologico di Roselle, alle 16.00, con il laboratorio che avrà per protagonista il gioco “Rusellae: echi dal sottosuolo”, ideato dal personale del Ministero della cultura (laboratorio compreso nel costo del biglietto, ingresso gratuito per i bambini).

Lunedì 15 giugno ci sarà invece una nuova apertura straordinaria al pubblico del Parco archeologico di Cosa (dalle 10.00 alle 13:00) e del Parco archeologico di Vetulonia (dalle 10.00 alle 13.00).

Il week-end successivo includerà sabato 20 giugno l’apertura straordinaria serale del Parco archeologico di Cosa (dalle 9.45 alle 22.00, ultimo ingresso alle 21.30), per poi continuare domenica 21 giugno con la Festa della Musica – Solstizio d’estate ai Parchi archeologici della Maremma, occasione in cui verrà presentata alla stampa e alla cittadinanza, alle 11.00, all’Info Point del Parco archeologico di Roselle, la rassegna musicale “ArcheOrchestra”, in calendario per tutta l’estate (seguirà buffet). Apertura straordinaria serale infine, del Parco archeologico di Roselle, nella stessa giornata di domenica dalle 19.00 alle 23.00, con due visite accompagnate alle 19.30 e alle 21.00.

Per l’ultimo fine settimana del mese i Parchi archeologici della Maremma hanno previsto, sabato 27 giugno, l’apertura straordinaria serale del Parco archeologico di Cosa (dalle 9.45 alle 22.00, ultimo ingresso alle 21.30), mentre al Parco archeologico di Vetulonia – Tomba della Pietrera, alle 21.30 prenderà il via la rassegna “ArcheOrchestra” con il Quartetto d’Archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” (Musiche di Mozart e Ciaikovskjj, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria). L’iniziativa include una visita accompagnata gratuita alla Tomba della Pietrera alle 20.00 per i partecipanti all’evento.

Chiude infine gli appuntamenti del mese, lunedì 29 giugno, l‘apertura straordinaria al pubblico del Parco archeologico di Vetulonia (dalle 10.00 alle 13.00).

Per informazioni e prenotazioni:

Parco archeologico di Cosa – tel. 0564.881421 – 335.1471086, email pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it;

Parco archeologico di Roselle – tel. 0564.402403 – 331.6194577, e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it;

Parco archeologico di Vetulonia – tel. 331 6216340, e-mail pa-maremma.parcovetulonia@cultura.gov.it;

Parchi archeologici della Maremma – tel. 0564.484938, e-mail pa-maremma.comunicazione@cultura.gov.it.

Tutte le informazioni su: https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/