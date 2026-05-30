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Muore storico fondatore di un cantiere navale: il cordoglio di Cna

Si è spento a 86 anni uno dei fondatori del cantiere navale Fratelli Mileo, azienda nota per la realizzazione di pregiati gozzi in legno

di Redazione
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Grosseto. Cna Grosseto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Mileo, che si è spento a 86 anni.

“Facciamo le più sentite condoglianze – dicono dall’associazione – ai nostri associati Domenico e Costabile Mileo, alla moglie Laura e a tutta la famiglia per la perdita di Vincenzo”.

Vincenzo, noto come “il professore”, è stato uno dei fondatori del cantiere navale Fratelli Mileo di Porto Santo Stefano, una delle aziende d’eccellenza del territorio, conosciuta nel mondo della nautica per la realizzazione di pregiati gozzi in legno.

I funerali si sono svolti oggi pomeriggio, sabato 30 maggio, alle 15, nella chiesa dell’Immacolata di Porto Santo Stefano.

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