Festa della Repubblica: le variazioni nella raccolta porta a porta dei rifiuti in Maremma

Grosseto. Sei Toscana comunica che, nel giorno festivo del 2 giugno, in tutti i comuni dell’Ato Toscana Sud dove è attiva la raccolta porta a porta dei rifiuti, il servizio non subirà alcuna variazione.

L’unica eccezione riguarda le utenze non domestiche nella zona industriale di Follonica, dove la raccolta non sarà effettuata.

Resteranno chiusi i centri di raccolta, gli sportelli e il numero verde.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali e consultabili sul sito www.seitoscana.it oppure scaricando l’App Iren Ambiente.