Potenziamento del sistema elettrico a Porto Santo Stefano e ad Orbetello: le zone interessate

Monte Argentario – Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico dell’Argentario: all’inizio della stagione estiva, infatti, l’azienda elettrica ha messo a terra altri importanti investimenti a Porto Santo Stefano, a Orbetello e sul Monte Argentario, nell’ambito del piano di restyling e innovazione della rete elettrica della Costa d’Argento.

Nel dettaglio, i tecnici di E-Distribuzione hanno concluso la posa – e adesso sono in corso le attività propedeutiche all’attivazione, che avverrà nel mese di giugno – della nuova cabina ‘Villa Varoli’, a Porto Santo Stefano, dotata dei migliori standard di innovazione tecnologica e di automatizzazione, linee di media e bassa tensione interrate interconnesse, in cavo sotterraneo di ultima generazione senza alcun impatto ambientale, che contribuiranno ad ottimizzare la continuità del servizio elettrico. Allo stesso modo, ad Orbetello Scalo è stata attivata la nuova cabina Madonnella che, con le linee interrate di media tensione ad essa collegate, consentirà una migliore distribuzione dei carichi lungo le direttrici elettriche Feniglia, Santo Stefano e Le Piane.

Di particolare rilevanza, inoltre, è l’intervento strutturale che E-Distribuzione sta portando avanti in queste settimane: si tratta della ricostruzione della dorsale aerea in media tensione denominata Convento, che sul Monte Argentario rappresenta un’infrastruttura elettrica di riserva per tutto il territorio. L’intervento di sostituzione dei sostegni e dei conduttori aerei nudi con nuovo cavo isolato di ultima generazione è in corso e, considerata l’orografia dell’area di intervento, per alcune attività verranno impiegati mezzi speciali ed elicottero.

Gli interventi si aggiungono ai molti già effettuati con il restyling o la realizzazione di nuovi impianti e dorsali elettriche interrate tra Terrarossa, Facchinetti, Feniglia, San Pietro, Capo d’Uomo, Torre della Maddalena, Cannelle e aree limitrofe. Le attività, che si inseriscono nell’ampio piano di investimenti di E-Distribuzione per Monte Argentario e Orbetello, vengono sempre eseguite con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

Le operazioni di costruzione delle nuove cabine, di installazione di apparecchiature digitalizzate e di attivazione di innovative dorsali interrate consentono di ottenere nuove richiusure in anello, ovvero una rete elettrica sempre più ‘magliata’ e automatizzata che, tramite le cabine e le direttrici elettriche interconnesse, congiunge più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.