“Maremma in fiore”: il centro del paese si trasforma in un grande giardino colorato

Marina di Grosseto (Grosseto). Dopo la pausa del 2025, sabato 30 e domenica 31 maggio torna a Marina di Grosseto l’attesissima mostra mercato di piante e fiori che quest’anno si presenta con il nuovo brand “Maremma in fiore”.

Vivaisti e aziende del settore provenienti da tutta la regione porteranno a Marina fioriture di stagione, piante ornamentali, alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo... ed anche attrezzature da giardino e tutto quello che può tornare utile per coltivare la passione del giardinaggio.

A “Maremma in Fiore” è prevista anche una zona dedicata alle aziende agricole ed ai loro prodotti a Km 0 ed un mercatino di prodotti artigianali, per lo più legati al tema floreale, a creare un’unica passeggiata che si snoderà dal Cavallino alla via della chiesa di San Rocco e lungo tutto il corso (via XXIV Maggio) fin quasi al porto di Marina di Grosseto. Un percorso tra i colori ed i profumi della primavera.

“Maremma in Fiore” è organizzata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare; ingresso gratuito ed orario continuato dalle 9 alle 22. Informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero (anche whatsapp) 335.584991.