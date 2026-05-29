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Malore su una nave da crociera: evacuazione medica della Guardia Costiera

L'evacuazione è stata condotta con una motovedetta della Guardia Costiera e il team sanitario della nave

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Ieri sera, la Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Livorno, è intervenuta per prestare soccorso ad un passeggero imbarcato a bordo di una nave da crociera, colto da un malore improvviso al largo della costa.

In particolare, intorno alle 21.30, mentre la nave fceva rotta verso il porto di La Spezia e si trovava al largo delle coste dell’Argentario, il Comando di bordo ha segnalato un’emergenza medica via radio alla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno, richiedendo soccorso immediato in quanto un passeggero era stato colto da improvviso malore.

Sul posto è stata inviata la Motovedetta CP 868 che, raggiunta la nave da crociera in poco tempo, ha proceduto al trasbordo del malcapitato, un uomo di 78 anni, e si è diretta verso Porto Santo Stefano dove, poco dopo, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in ospedale.

L’operazione di soccorso, tecnicamente denominata “Medevac” (dal termine inglese “Medical Evacuation”), rappresenta una procedura standard di
soccorso attraverso la quale la Guardia Costiera garantisce assistenza al personale marittimo navigante, anche in collaborazione con il Centro italiano radio medico (Cirm), che fornisce consulenza medica via radio o telefono.

Una volta arrivato al porto di Porto Santo Stefano, l’anziano è stato preso in consegna dall’automedica di Orbetello e dall’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 3.

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