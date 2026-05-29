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Liste d’attesa, Giani: “La Toscana tra le Regioni virtuose, lo confermano i dati Agenas”

di Redazione
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Firenze – “La sanità toscana è in buona salute: i dati diffusi oggi da Agenas ci indicano tra le Regioni virtuose per il miglioramento delle liste d’attesa e si aggiungono a quelli presentati ieri dal Laboratorio Mes della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che evidenziano risultati positivi sugli indicatori di qualità del sistema sanitario”.

Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta i risultati diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sulle liste d’attesa (la Toscana evidenzia un miglioramento in particolare per le prime visite e gli esami diagnostici), che seguono quelli diffusi ieri dalla Scuola Superiore Sant’Anna secondo cui il 71 per cento dei 300 indicatori sulle prestazioni del sistema sanitario risultano infatti stabili o in miglioramento rispetto all’anno precedente.

“Sappiamo bene – prosegue Giani – che esistono criticità che riguardano l’intero sistema sanitario nazionale, a partire proprio dalle liste d’attesa. Ma sia le valutazioni del Sant’Anna a livello regionale che quelle comparative di Agenas a livello nazionale riconoscono un miglioramento delle nostre performance. Significa che gli interventi messi in campo stanno producendo risultati concreti. Il quadro che emerge è quello di un sistema sanitario pubblico solido, che continua a investire nella qualità delle prestazioni, nell’innovazione tecnologica, nel rafforzamento della medicina territoriale e nello sviluppo delle Case di comunità. 

Naturalmente – conclude Giani – non ci accontentiamo: questi dati rappresentano uno stimolo a fare ancora meglio”.

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