Il Cantamaggio itinerante fa tappa a Scansano: sette gruppi si esibiscono per le vie del paese

Scansano (Grosseto). Fa tappa a Scansano, domenica 31 maggio, la terza edizione del Cantamaggio itinerante, un’iniziativa ideata dall’Auser di Scansano e pensata come un momento di aggregazione, riscoperta delle tradizioni popolari e coinvolgimento delle amministrazioni locali del territorio che, negli anni, ha raccolto il sostegno dei Comuni di Scansano, Magliano in Toscana e Campagnatico, della Pro Loco di Scansano, dell’Avis comunale di Scansano, la contrada del Dentro e la contrada del Borgo.

“Siamo molto lieti di ospitare, quest’anno, l’edizione 2026 di Cantamaggio itinerante – dichiara il sindaco di Scansano. Maria Bice Ginesi -. Ogni primavera, infatti, la manifestazione ideata dall’Auser di Scansano e dal presidente Carlo Pellegrini fa tappa in un comune del territorio: partita tre anni fa da Magliano in Toscana, si è svolta poi a Campagnatico, a maggio dello scorso anno, e, per la prossima edizione, il Comune di Scansano passerà il testimone a Roccalbegna, estendendo così il numero delle amministrazioni comunali coinvolte”.

Il programma

Domenica, quindi, l’appuntamento è dalle 15, per le vie del paese, dove si esibiranno sette gruppi di “Maggerini”: I Poggiolani, Le Donne di Magliano in Toscana, i Menestrulli, il Coro di Pomonte, I Cantori di Civitella Marittima, I Maggerini dell’Olmini e i Maggiolini del Batacchio. I gruppi daranno vita a un’esibizione itinerante, partendo da luoghi diversi e fermandosi, di tanto in tanto, in alcuni punti di ritrovo: piazza Cecconi, piazza delle Cascine, piazza Garibaldi, piazza Ferrucci e il giardino della Rsa, per incontrarsi e terminare tutti insieme con il gran finale al Teatro Castagnoli.

“Tutte realtà molto attive nel perpetrare la tradizione del Maggio – commenta Ginesi – dando vita a un momento di festa, musica ed espressione artistica”.

A concludere l’iniziativa sarà l’esibizione finale, in programma al Teatro Castagnoli, con la conduzione del giornalista Carlo Sestini e la presenza di due ospiti d’eccezione: Mauro Chechi ed Eugenio Fagnoni, poeti in ottava rima e volti rappresentativi del Maggio in Maremma.

La terza edizione di Cantamaggio itinerante è resa possibile grazie al supporto di Unicoop Etruria, della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e della cooperativa agricola Pomonte.