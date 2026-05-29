Evacuazione sanitaria da una nave da crociera: uomo trasportato in ospedale in gravi condizioni

Monte Argentario (Grosseto). Il 118 è stato attivato alle 21.55 di ieri a Porto Santo Stefano per un intervento di evacuazione sanitaria da una nave da crociera a largo dell’Argentario, coordinato dalla Guardia Costiera.

L’evacuazione è stata condotta con una motovedetta e il team sanitario della nave.

Al porto di Porto Santo Stefano un uomo di 79 anni è stato preso in consegna dall’automedica di Orbetello e dall’ambulanza della Misericordia Poi orto Santo Stefano e trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 3.