“Emozioni dinamiche”: le opere dell’artista grossetana Laura Provenni in mostra

Massa Marittima (Grosseto). Dal 30 maggio al 14 giugno la Galleria Spaziografico di Massa Marittima ospita “Emozioni dinamiche”, mostra personale dell’artista Laura Provenni, a cura di Gian Paolo Bonesini.

La mostra

La ricerca artistica di Laura Provenni prende forma attraverso una pittura astratta intensa e profondamente personale, capace di trasformare emozioni, esperienze e dinamiche interiori in materia visiva. Le opere esposte nascono da un processo quasi introspettivo, una sorta di autoanalisi creativa in cui colore, gesto e stratificazione materica diventano strumenti di esplorazione dell’animo umano.

Nel suo lavoro l’artista utilizza materiali e cromie che appartengono al suo repertorio espressivo consolidato, costruendo superfici vibranti e dinamiche dove equilibrio e tensione convivono. La pittura si sviluppa attraverso texture, segni e campiture astratte che evocano stati emotivi più che rappresentazioni definite, lasciando allo spettatore uno spazio aperto di interpretazione e coinvolgimento personale.

Parlando con Laura Provenni, emerge una profondità d’animo che si riflette pienamente nelle sue opere: ogni quadro appare come il frammento di un percorso interiore, un dialogo silenzioso tra esperienza vissuta e linguaggio pittorico.

L’attività artistica di Laura Provenni, che opera a Grosseto, nasce da una ricerca personale e autentica, inizialmente sviluppata attraverso partecipazioni sporadiche a mostre collettive.

Dal 2016 il suo percorso espositivo assume una dimensione più strutturata e continuativa, con la prima personale “I fili sottili delle coincidenze” alla Galleria Eventi di Grosseto. Negli anni successivi partecipa a numerose esposizioni dedicate all’arte contemporanea, all’universo femminile e alla sperimentazione creativa, collaborando con realtà culturali toscane e nazionali.

Tra le esperienze più significative figurano le partecipazioni alle rassegne “Universi diversi”, “La città visibile”, “Parlami di lei”, “Blue Christmas”, “Oltre la tela” e alle esposizioni curate da Lucia Raveggi tra Firenze e Villa Bellosguardo Caruso di Lastra a Signa. Dal 2024 entra inoltre nel progetto artistico “Esasperatismo in Movimento”, prendendo parte anche alla mostra itinerante napoletana “Logos & Bidone tra luci e ombre”.

“Emozioni dinamiche” invita il pubblico a entrare in contatto con una dimensione emotiva autentica, dove l’astrazione diventa mezzo di relazione, memoria e trasformazione.

Informazioni

Titolo: “Emozioni dinamiche”

Artista: Laura Provenni

A cura di: Gian Paolo Bonesini

Periodo: dal 30 maggio al 14 giugno

Orari: tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00

Inaugurazione: sabato 30 maggio, alle 18.00

Sede: Galleria Spaziografico – Vicolo del Ciambellano 7 – Massa Marittima

Per informazioni: e-mail galleria.spaziografico@gmail.com | cell. +39.3339777614