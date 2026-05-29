Autori, laboratori e incontri con il pubblico: ultimi appuntamenti con “Giallo Grosseto”

Grosseto. Prosegue il festival “Giallo Grosseto”, la rassegna dedicata alla letteratura thriller, noir e poliziesca in programma fino al 30 maggio e dedicata ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita dello scrittore.

Ecco il programma di sabato 30 maggio

Mattina – Liceo scientifico di Grosseto – Via dei Barberi, 104

Dalle 9.00 alle 11.00 “Lui e noi”. Andrea Camilleri visto da Francesco e Silio Bozzi. Evento riservato alle studentesse e agli studenti del biennio del Liceo scientifico di Grosseto.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 sessioni di giochi in scatola e giochi di ruolo a tema giallo e area espositiva dei giochi da tavolo storici e rari che hanno fondato il genere investigativo, a cura dell’associazione Bandus di Grosseto.

Pomeriggio – Pro Loco di Grosseto – Piazza del Popolo, 3

Alle 17.10 Marco Vichi presenterà “È di te che si parla” e “Notti nere”, Leonardo Gori presenterà “I girasoli di Odessa”. Modererà Carlo Legaluppi, direttore artistico di “Giallo Grosseto”. Letture a cura di Francesco Tozzi.

Alle 18.00 Luca Crovi parlerà del suo libro “Andrea Camilleri. Una storia”, con Isabella Dessalvi.

Alle 18.50 Francesco e Silio Bozzi parleranno del romanzo “Il mostro di Urbino”, con Luca Ceccarelli. Letture a cura di Ciro Sbrulli

Alle 19.40 degustazione di prodotti tipici offerta da produttori locali con la collaborazione di Onav.

Sera – Hotel Granduca Grosseto – Sala Azzurra – Via Senese, 170

Alle 21.30 Giacomo Moscato, Giovanni Lanzini e Paolo Mari si esibiranno nello spettacolo “Brivido Giallo. Gli insospettabili autori del crimine”. Presenterà Carlo Sestini

“Giallo Grosseto” è organizzato dalla Pro Loco di Grosseto con il patrocinio oneroso dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, della Biblioteca Chelliana e di “Città che Legge”. Il festival partecipa inoltre alle celebrazioni del Centenario Camilleri promosse dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato nazionale Camilleri 100.

La direzione artistica è di Carlo Legaluppi.

Collaborano alla manifestazione Mondadori Bookstore Centro Storico, GialloeCucina.com, La Farfalla Cure Palliative Odv e Fondazione Villa Elena Maria.

Media partner ufficiale della manifestazione è Puntozip.

Progetto grafico a cura di M-Arte Media e Soluzioni d’Arte.