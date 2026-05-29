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Aurelia, Potenti: “Al lavoro con il Ministro Salvini per garantire interventi urgenti”

di Redazione
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Grosseto. “Nell’esprimere la nostra vicinanza a chi ha subito danni dall’incidente provocato da un camion che, in un tratto dell’Aurelia, è andato a sbattere contro una casa vicina, desideriamo informare che stiamo lavorando a stretto contatto col Mit ed il Ministro Salvini, il quale ha recentemente affidato ad Anas l’incarico di verificare quali possano essere specifici interventi urgenti per garantire la messa in sicurezza della via Aurelia, nei tratti maggiormente a rischio per l’assenza di doppie corsie.

Il segmento stradale coinvolto nel grave sinistro è sicuramente e notoriamente tra quelli più pericolosi. I dilatati tempi tecnici per completare il complesso passaggio dei progetti di adeguamento ex autostradali dalla società concessionaria Sat alla predetta Anas non possono però pregiudicare oltre i lavori di messa in sicurezza attesi da anni. Occorre, dunque, porre finalmente rimedio a questa palese problematica”.

Così il senatore Manfredi Potenti della Lega.

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