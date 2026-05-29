Aurelia, i Giovani Democratici ribattono al sindaco: “La politica deve agire, non offendersi”

Orbetello (Grosseto). “Liquidare come ‘strumentalizzazione politica’ la legittima e doverosa richiesta di sicurezza per il nostro territorio è un tentativo debole e prevedibile di deviare l’attenzione dal nocciolo della questione. Di fronte a un tir che sventra il giardino di una proprietà privata a Orbetello Scalo, sfiorando una tragedia di proporzioni immani, la politica non ha il diritto di offendersi, ma il dovere di agire”.

A dichiararlo è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici della Costa d’Argento.

“Come Giovani Democratici della Costa d’Argento, rigettiamo con forza le accuse del sindaco Casamenti – spiega Porta -. Stare al fianco dei residenti di Orbetello Scalo, dare voce alla loro paura e chiedere che le istituzioni facciano fronte comune per la messa in sicurezza dell’Aurelia non è fare sciacallaggio. Al contrario, è il fulcro stesso del mandato di chiunque decida di impegnarsi per la propria comunità. La vera strumentalizzazione è quella di chi usa lo spauracchio degli espropri per giustificare un’assenza istituzionale che, purtroppo, resta un dato di fatto inconfutabile. La differenza tra la nostra azione e quella dell’esecutivo cittadino sta nei fatti. Mentre questa amministrazione si trincera dietro i no e l’immobilismo, noi passiamo alla concretezza degli atti”.

“Basti pensare alla ripresa dei lavori al cantiere di Camporegio: come Giovani Democratici abbiamo presentato atti formali e precisi agli organismi competenti per sollecitare lo sblocco dei cantieri e far ripartire l’opera – continua Porta -. In quell’occasione, così come oggi, il sindaco e la Giunta tutta stavano a guardare da spettatori non paganti una situazione che penalizza fortemente i cittadini. Nessuno ha mai chiesto di calpestare i diritti dei proprietari o di ignorare l’impatto dei progetti di adeguamento stradale. Ribadiamo che la tutela dei beni privati e la sicurezza della vita umana sono due istanze che possono, e devono, procedere di pari passo, attraverso una concertazione seria e un dialogo serrato con gli enti superiori. Ma per farlo, bisogna essere seduti ai tavoli in cui si decide, non arroccarsi dietro comunicati populisti e demagogici”.

“Invitiamo il sindaco a superare la logica dello scontro di fazione. Non ci interessano le polemiche da campagna elettorale permanente. Rinnoviamo l’invito all’amministrazione a dimostrare con i fatti, e non con i posizionamenti strategici, la centralità della sicurezza dei nostri concittadini – termina Porta -. Noi continueremo a fare la nostra parte, senza farci intimidire da accuse infondate esurreali”.