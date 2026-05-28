Restyling terminato: riapre l’ufficio postale in paese

Grosseto. L’ufficio postale di Castel del Piano riaprirà domani, venerdì 29 maggio, dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Domenico Santucci, 6 a Castel del Piano, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

I lavori

L’ufficio postale di Castel del Piano è stato completamente rinnovato. Le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato per ogni ufficio, uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps, come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli orari dll’ufficio postale

L’ufficio postale di Castel del Piano è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese. ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.