“Recondite Armonie”: ecco i vincitori del concorso musicale provinciale

Grosseto. Si sono svolte domenica 24 maggio le audizioni del V concorso musicale provinciale “Recondite Armonie” nell’auditorium “C. Cavalieri” dell’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” di Grosseto.

La manifestazione, nata nel 2022, è promossa dall’associazione culturale “Recondite Armonie”, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, sotto la direzione artistica del pianista Diego Benocci, ed ha lo scopo di valorizzare di anno in anno i migliori talenti che studiano nella provincia di Grosseto.

Una prestigiosa giuria, composta dai maestri Maria Grazia Bianchi, Claudio Cavalieri Gala Chistiakova, Giovanni Lanzini e Massimo Merone. ha ascoltato nel corso della giornata oltre 40 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 19 anni suddivisi in due sezioni e cinque diverse categorie.

I musicisti

Ed ecco di seguito i nomi dei giovani musicisti che hanno preso parte alle audizioni in rappresentanza dell’Istituto musicale comunale “P. Giannetti”, della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”, della scuola di musica “G. Chelli”, del Liceo musicale “L. Bianciardi” di Grosseto, della scuola di musica “Ceccherini” di Orbetello, della scuola di musica “I. Fazzi” di Castel del Piano, dell’associazione Filarmonica “V. Vannuzzi” di Roccalbegna e della scuola comunale di musica “B. Bonarelli” di Follonica.

Giovanni Li Causi, Samuele De Stefano, Elia Draoli, Fulvia Ligi, Veronika Moroni, Ettore Pallozzi, Francesco Pilici, Diego Toni (pianoforte), Geordie Crompton (flicorno tenore), Matteo Perini (clarinetto), Giulia Brambilla, Arianna Fiorillo (flauto traverso), Chiara Fabbrucci e Victor Minucci (canto) Enea Caló, Nassim Crompton (tromba), Andrea Bruno, Nicole Daiana Derosa, Eva Frati, Megan Moreci, Alessia Carmela Rondinella, Fausto Spadi (violino), Stefano Fucci (violoncello), Evelin Quku (fisarmonica), Yuri Raddi (chitarra), Ensemble vocale Bianciardi diretto dalla prof.ssa Lorenza Baudo, con i soprani Mariana Francesca Pagni, Irene Tei, Maria Paola Zambrano, Aurora Zoppas; i contralti Arianna Bianciardi, Caterina Caluri, Francesca Signori; i tenori Daniele Bassetti, Lorenzo Masini, Victor Vlad e i bassi Cristiano Billi, Stefano Fucci, Alessio Vignola.

I vincitori

Di seguito i vincitori assoluti dell’edizione 2026.

Per la categoria “Piccole Note” (solisti fino ai 9 anni) Megan Moreci (violino), per la Categoria A (solisti fino ai 12 anni) Evelin Quku (fisarmonica) e Geordie Crompton (flicorno tenore), per la Categoria B (solisti dai 13 ai 15 anni) Arianna Fiorillo (flauto traverso), per la Categoria C (solisti dai 16 ai 19 anni) Stefano Fucci (violoncello) e Yuri Raddi (chitarra), per la Categoria E (formazioni cameristiche, orchestrali e corali fino ai 18 anni) Ensemble vocale Bianciardi, diretto dalla prof.ssa Lorenza Baudo.

Sono state inoltre assegnate tra tutte le categorie tre menzioni speciali a Francesco Pilici (migliore esecuzione pianistica), Arianna Fiorillo (migliore esecuzione di uno strumento a fiato) e Stefano Fucci (migliore esecuzione di uno strumento ad arco).

Il concetto

I vincitori assoluti del concorso si esibiranno domenica 7 giugno alle 20.30 sul palco del Teatro degli Industri e nell’occasione saranno assegnate le borse di studio offerte da associazione culturale “Recondite Armonie”, associazione Pro Loco di Grosseto, Clan della Musica, UniTre di Grosseto, Pasfa Grosseto, Tiemme, cooperativa Uscita di Sicurezza e ristorante pizzeria Yellow.

Concerto di premiazione dei vincitori ad ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione al numero 320.6812722 oppure scrivendo a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.