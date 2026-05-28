Raccolta dei rifiuti, l’opposizione: “Proposta di riorganizzazione penalizza il territorio”

Scansano (Grosseto). “La proposta di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti presentata all’amministrazione comunale il 22 aprile 2026 desta forti perplessità e, per molti aspetti, appare distante dalle reali esigenze dei cittadini di Scansano e delle sue frazioni”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Claudio Chelli, Francesco Marchi e Gian Carlo Tenerini, consiglieri comunali di opposizione a Scansano.

“Dietro il nome di ‘riorganizzazione’ si nasconde infatti un sistema che rischia di creare enormi disagi a gran parte della popolazione, senza offrire certezze né sul miglioramento del servizio, né sulla riduzione dei costi – continua la nota -.La raccolta porta a porta, così come prevista, andrà a penalizzare circa il 65% delle utenze. In particolare saranno le persone anziane a pagare il prezzo più alto di questo cambiamento: cittadini abituati da anni a determinate modalità di conferimento si troveranno costretti a modificare radicalmente le proprie abitudini, dovendo gestire quotidianamente sacchetti e calendari di esposizione spesso complessi. Anche le famiglie più numerose subiranno pesanti disagi. Conservare in casa per diversi giorni i rifiuti organici, soprattutto nei mesi estivi, rappresenta un problema evidente sotto il profilo igienico e della qualità della vita”.

“A questo si aggiunge un altro aspetto critico: i rifiuti dovranno essere esposti all’esterno delle abitazioni entro le prime ore del mattino. È facilmente prevedibile che molti sacchetti verranno lasciati fuori già dalla sera precedente, con il rischio concreto che vengano rotti da cani, gatti, ratti e fauna selvatica, creando degrado e problemi sanitari – sottolinea l’opposizione -. Fortemente penalizzate saranno inoltre le famiglie residenti nelle aree rurali e fuori dai centri abitati. Ancora una volta il territorio agricolo viene trattato come marginale, nonostante rappresenti l’identità stessa del Comune di Scansano. Inaccettabile anche la previsione di sole 18 postazioni dedicate per l’utenza venatoria e rurale, assolutamente insufficienti rispetto all’estensione del territorio comunale. Ciò significa che molti cittadini, agricoltori e residenti delle campagne saranno costretti a percorrere chilometri per conferire i propri rifiuti, con un aggravio di tempo, costi e disagi”.

“Restano inoltre incomprensibili i criteri con cui sono stati individuati i siti di raccolta: alcune zone densamente abitate sembrano completamente dimenticate, segno evidente di una pianificazione scollegata dalla realtà del territorio – prosegue il comunicato -. Tutto questo appare ancora più grave alla luce delle indicazioni contenute nelle delibere dell’assemblea Ato del 23 settembre 2024, nelle quali si prevedeva il coinvolgimento diretto degli amministratori e dei tecnici comunali proprio per evitare criticità come quelle oggi emerse. Infine, ciò che lascia maggiormente perplessi è che, a fronte di sacrifici e disagi enormi richiesti ai cittadini, non vi sia alcuna garanzia di una riduzione della tariffa. A Scansano la Tari è già molto elevata e negli ultimi anni è aumentata costantemente: i cittadini hanno il diritto di sapere perché dovrebbero accettare un servizio più complicato senza alcun beneficio economico concreto”.

“Serve quindi un immediato ripensamento del progetto, attraverso un confronto serio con cittadini, categorie produttive e realtà del territorio, affinché la riorganizzazione del servizio non si trasformi nell’ennesima decisione calata dall’alto – termina la nota – e lontana dai bisogni reali della comunità”.