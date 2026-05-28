Nuova Solmine: la Prefettura approva il piano per la gestione delle emergenze

Grosseto. Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha approvato il piano per la gestione delle emergenze dello stabilimento Nuova Solmine, nel comune di Scarlino.

L’obiettivo è quello di assicurare una risposta organizzata e tempestiva alle contingenze di settore e mitigare eventuali effetti dannosi, in caso di incidenti.

Il piano

Il documento, elaborato sulla base delle linee guida dettate, di concerto, dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio – ai sensi del D.lgs. 105/2015 recante la “Direttiva Seveso III” – ha l’importante scopo di tutelare la popolazione e l’ambiente, circoscrivendo e minimizzando gli effetti dannosi di un possibile incidente prodotto dall’attività dello stabilimento maremmano, che lavora per la produzione di servizi industriali.

E’ il risultato di un lavoro corale, coordinato dalla Prefettura di Grosseto in stretta collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Provincia, i Comuni di Follonica e di Scarlino, forze dell’ordine, Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, la centrale operativa del 118, Arpat e i rappresentanti della Nuova Solmine.

Il piano sarà sottoposto a sperimentazione, riesame e aggiornamento, con cadenza regolare.

Uno stralcio del Piano è disponibile sul sito della Prefettura di Grosseto.

“Il fine di questo provvedimento – ha dichiarato il Prefetto Berardino – è quello di rafforzare ulteriormente il sistema di sicurezza della nostra provincia, assicurando una risposta rapida e coordinata di fronte alle emergenze. Questo piano rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza attiva che conferma l’efficienza della collaborazione istituzionale”.