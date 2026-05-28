Incontri culturali, musica, arte, sport e diritti: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia, tra incontri culturali, musica, arte, sport internazionale e momenti di riflessione dedicati ai diritti e alla memoria.

Il programma

Venerdì 29 maggio a Pian di Rocca apertura dell’edizione 2026 de “I Luoghi del Tempo”, uno dei festival culturali più longevi della Toscana, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. La serata inaugurale sarà dedicata al centenario di Dario Fo e prenderà il via alle 18.00 con la passeggiata-racconto “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, insieme a Jacopo Fo e Domenico Aleotti. Alle 19.15 spazio alla musica con il concerto di Paolo Jannacci, mentre alle 20.00 è previsto un aperitivo con i Sapori della Maremma.

Sabato 30 maggio, alle 18.00 nella sala consiliare del Comune, si terrà l’incontro “Occupiamo il Garibaldi – Quando le donne lottano per i diritti”, promosso dall’associazione Mosaico e dall’Anpi di Castiglione della Pescaia. L’iniziativa, curata da Laura Ciampini e Alessandra Grechi, sarà dedicata al tema dei diritti delle donne e della partecipazione civile, con gli interventi di Angela Stefanelli, Alessandra Grechi e della professoressa Laura Ciampini della Rete delle Donne di Grosseto. L’evento si concluderà con la proiezione del cortometraggio “Prima che sia troppo tardi”.

Sempre sabato, alle 21.00 in piazza Orto del Lilli, appuntamento con il saggio dell’Associazione musicale. Ad esibirsi il corso giovani, che animerà il centro storico con una serata dedicata alla musica e ai talenti del territorio.

Sabato alle 19.00, all’Art Gallery dell’Hotel Lucerna, si inaugura la mostra personale di Antonino Ranieri, che sarà visitabile fino al 18 giugno. Attraverso le sue sculture l’artista esplora il rapporto tra figura umana, simbolo e immaginazione, in una dimensione sospesa tra teatro, sogno e allegoria.

Nel pomeriggio di sabato, alle 16.00, e domenica, alle 11.00, tornano le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno, il suggestivo parco di arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti. Un luogo unico dove arte e sostenibilità si incontrano attraverso grandi installazioni realizzate con materiali di recupero, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e originale tra arte, sostenibilità e creatività, nel cuore della Maremma.

Fino a domenica 31 maggio Castiglione della Pescaia ospita anche il grande beach tennis internazionale sulla spiaggia dell’ex Maristella, con il torneo BT50 + BT200 + BTJ100 organizzato dall’associazione Beach Tennis Toscana Event. Atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero si sfidano in uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo, reso ancora più importante dal montepremi da 20mila dollari.

La settimana successiva si apre martedì 2 giugno con una serata speciale dedicata alla Festa della Repubblica e agli 80 anni dal primo voto delle donne.

Nel giardino della chiesa di San Giovanni Battista – ex Orto dei Frati, a partire dalle 21.00, sarà proiettato il film “C’è ancora domani”, il capolavoro d’esordio alla regia di Paola Cortellesi, che racconta la voglia e la forza delle donne di cambiare il proprio destino. Una storia intensa sul coraggio silenzioso delle donne, spesso vissuto “a bocca chiusa”, come canta Daniele Silvestri nella colonna sonora del film, un racconto che emoziona, fa riflettere e lascia il segno. La proiezione sarà preceduta da un’introduzione dell’avvocato Elisabetta Teodosio e dalla visione dal corto “Il doppione. Tutti hanno una seconda opportunità”, realizzato dall’associazione Operazione Cuore Ets con gli studenti del Liceo di Piombino, della scuola pontificia Pio IX di Roma e i detenuti del carcere di Massa Marittima.

Un appuntamento organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, dalla Commissione Pari Opportunità – Comune di Castiglione della Pescaia e dal Leo Club Ianitelli, pensato per celebrare la memoria democratica e il ruolo delle donne nella storia del Paese, in uno dei luoghi più suggestivi del borgo.