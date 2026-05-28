Grandi autori, laboratori e incontri con il pubblico: continua “Giallo Grosseto”

Grosseto. Prosegue il festival “Giallo Grosseto”, la rassegna dedicata alla letteratura thriller, noir e poliziesca in programma fino al 30 maggio e dedicata ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita dello scrittore.

Ecco il programma di venerdì 29 maggio.

Mattina – Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti”

Dalle 9.00 alle 12.30 incontro con gli studenti. Valeria Corciolani presenta il libro “La trappola del tempo”. Intervento di Manuela Fontenova (GialloeCucina). Letture a cura di Micol Garofalo e Costanza Burla di Tuttiateatro Aps. L’evento è riservato alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” di Grosseto. In collaborazione con Nasdaq Castiglione della Pescaia, Federspev e Tuttiateatro-

Mattina – Pro Loco di Grosseto

Dalle 10.00 Roberto Carboni, docente di scrittura creativa, tiene alla Pro Loco un laboratorio sul tema “Che cosa odiano i lettori. Errori di strategia e come evitarli”

Pomeriggio – Pro Loco di Grosseto

Alle 17.10 Giorgia Lepore presenta il romanzo “Forse è così che si diventa uomini”, con Laura Ormezzano. Letture a cura di Ciro Sbrulli.

Alle 18.00 Valerio Varesi presenta il romanzo “Lago Santo. Un’indagine del commissario Soneri”, con David La Mantia. Letture a cura di Antonella Margherito.

Alle 18.50 Gabriella Genisi presenta il romanzo “La specchia del diavolo”, con Andrea Bramerini. Letture a cura di Laura Sbrana Adorni

Alle 19.40 degustazione di prodotti tipici offerta da produttori locali con la collaborazione di Onav.

Alle 21.30 incontro con l’attore televisivo, cinematografico e teatrale Peppino Mazzotta. Modererà il giornalista di TV9 Gabriele Baldanzi.

“Giallo Grosseto” è organizzato dalla Pro Loco di Grosseto con il patrocinio oneroso dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, della biblioteca Chelliana e di “Città che Legge”.

Il festival partecipa inoltre alle celebrazioni del Centenario Camilleri promosse dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato nazionale Camilleri 100. La direzione artistica è di Carlo Legaluppi.

Collaborano alla manifestazione Mondadori Bookstore Centro Storico, GialloeCucina.com, La Farfalla Cure Palliative Odv e Fondazione Villa Elena Maria.

Media partner ufficiale della manifestazione è Puntozip.

Progetto grafico a cura di M-Arte Media e Soluzioni d’Arte.