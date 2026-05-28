Auto esce di strada e sbatte contro un albero: feriti un neonato e due donne

Scansano (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 159, nel comune di Scansano.

Questa mattina, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un’auto con a bordo due donne e un neonato è uscita di strada ed ha sbattuto contro un albero.

Arrivati sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, in collaborazione con il personale sanitario, hanno provveduto all’estrazione di una donna e del neonato dall’abitacolo del veicolo.

I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e della vettura coinvolta.