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Auto esce di strada e sbatte contro un albero: feriti un neonato e due donne

Incidente nei pressi di Scansano

di Redazione
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Scansano (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 159, nel comune di Scansano.

Questa mattina, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un’auto con a bordo due donne e un neonato è uscita di strada ed ha sbattuto contro un albero.

Arrivati sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, in collaborazione con il personale sanitario, hanno provveduto all’estrazione di una donna e del neonato dall’abitacolo del veicolo.

I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e della vettura coinvolta.

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