“Per cambiare insieme”: il Pci incontra i cittadini

Grosseto. “Per cambiare insieme” è la traccia da seguire che il Partito Comunista Italiano propone, con l’obiettivo di creare “un’alternativa di sistema”, in un contesto di società dove le diseguaglianze si sono ampliate.

“Si assiste ad un panorama politico in cui le differenze tra Governo ed opposizione sono minime e in alcuni casi simili, come la politica estera; un sistema votato al liberismo; la concezione territoriale periferica emarginata e in balia di speculazioni sociali ed economiche, dove il Paese reale è vissuto non come emergenza, ma solamente come un dato statistico – si legge in una nota del Pci -. Queste alcuni temi, insieme a molti altri che pongono degli interrogativi a cui la politica è chiamata a rispondere. Quella stessa politica che deve dare risposte. Le scelte di destinare enormi risorse agli armamenti sono delle decisioni che vanno a ledere le più elementari regole della democrazia, a discapito di valori costituzionali come il diritto alla salute, allo studio e ad un lavoro sicuro, scelte che rendono schiavi e sottomessi da un élite sempre più ristretta che decide le sorti di milioni di persone”.

Per questo, la Federazione di Grosseto del Pci organizza, per sabato 30 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, un “incontro d’ascolto” con i cittadini, presso il Bar Awanagana nel centro commerciale di Gorarella, alla presenza della segreteria provinciale, del segretario provinciale Daniele Gasperi e del segretario regionale Marco Barzanti.