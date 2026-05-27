Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend e per la Festa della Repubblica

Capalbio (Grosseto). Sarà un weekend molto lungo al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno saranno proiettati “Antartica-Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro, “Amarga Navidad” di Pedro Almodovar e “No good men” di Shahrbanoo Sadat.

“Antartica-Quasi una fiaba” ci sarà venerdì 29 maggio alle 17.30, sabato 30 maggio alle 19.30 e lunedì 1° giugno alle 21.30.

“Amarga Navidad” sarà in sala venerdì 29 maggio alle 19.30, sabato 30 maggio alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano), domenica 31 maggio alle 19.30, lunedì 1° giugno alle 17.30 e martedì 2 giugno alle 19.30.

“No good men”, infine, è in programma per venerdì 29 maggio alle 21.30, sabato 30 maggio alle 17.30, domenica 31 maggio alle 17.30 e alle 21.30, lunedì 1° giugno alle 19.30 e martedì 2 giugno alle 17.30 e alle 21.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.