Controlli della Finanza nei money transfer: rilevate irregolarità sulla normativa antiriciclaggio

Grosseto. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Grosseto, nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, hanno concluso alcuni controlli in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Grosseto hanno eseguito una specifica operazione di polizia economico – finanziaria nei confronti di 4 money transfer, con sedi operative nel capoluogo di provincia.

Gli approfondimenti svolti hanno riguardato 1.200 transazioni finanziarie, per un volume complessivo di circa 400.000 mila euro, di fatto concretizzatesi in rimesse di denaro effettuate in una singola mensilità.

Tra le numerose movimentazioni analizzate, sono state individuate e contestate 3 operazioni effettuate in violazione dei limiti quantitativi imposti sul trasferimento del denaro contante, nonché 245 casi di inosservanza delle specifiche disposizioni in ordine alla corretta acquisizione dei dati identificativi della clientela.

Al termine del controllo della copiosa mole di documentazione acquisita, sono state irrogate sanzioni amministrative di importo variabile tra 5 e 170mila euro a carico di 3 titolari.

“L’attività della Guardia di Finanza nello specifico comparto è volta non solo a prevenire e reprimere condotte illecite, ma a stimolare gli operatori ai quali la vigente normativa rimette compiti di collaborazione attiva sull’importanza del loro ruolo per rendere sempre più efficace il dispositivo antiriciclaggio e individuare con tempestività i capitali di origine illecita e i soggetti che, inquinando l’economia legale – si legge in una nota delle Fiamme Gialle -, alterano di fatto le condizioni di concorrenza del mercato”.