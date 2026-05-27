Consiglio comunale sulla sanità, Mazzocco: “La Asl non accetta le richieste del territorio”

Massa Marittima (Grosseto). Alla presenza dei vertici aziendali della Asl e dei sindaci delle Colline Netallifere, si è svolto ieri pomeriggio a Massa Marittima un Consiglio comunale aperto con un unico punto all’ ordine del giorno: la sanità del territorio e l’ospedale Sant’Andrea.

Numerosi gli interventi che si sono succeduti alla lettura di un documento da parte dell’assessore Grazia Gucci.

Paolo Mazzocco, consigliere civico del centrodestra all’opposizione in Consiglio comunale , non usa mezzi termini e definisce l’ incontro come “un clamoroso fallimento”.

“Ieri abbiamo assistito all’ennesima rappresentazione della totale debolezza politica che ci ha sempre contraddistinti in questi ultimi 20 anni – spiega Mazzocco – . Debolezza che si traduce in scelte aziendali proporzionate e penalizzanti del nostro territorio nei confronti degli altri territori sempre della Asl sudest. Lo ripeto da anni e lo confermo oggi, se la politica tutta, e di tutto il territorio, non si coalizza intorno al tema più importante e impattante sui cittadini quale quello dell’ospedale San’t’Andrea e dei servizi territoriali, i risultati sono quelli che tutti tocchiamo con mano, operatori sanitari e cittadini-utenti-pazienti”.

“Come altre volte in passato, siamo di fronte a nuovi tagli e riduzioni di servizi ai quali il direttore generale Marco Torre non ha dato risposte e rassicurazioni. Ora basta, è giunto il momento di abbassare le bandierine ideologiche e muoverci trasversalmente nella stessa direzione, io sono pronto. L’azione dell’Asl è chiara, la reazione dovrà essere altrettanto chiara e senza equivoci perché sarà da questa che i cittadini giudicheranno – termina Mazzocco -. La conferenza dei sindaci dovrà essere un tavolo di confronto intransigente e di contrapposizione se necessario, mentre le piazze dei nostri comuni delle Colline Metallifere dovranno cominciare a riempirsi e manifestare tutta la loro contrarietà alle scelte politico-sanitarie di un’azienda sempre più distante e distaccata dalla realtà”.