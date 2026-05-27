Cei: il vescovo Bernardino eletto presidente della commissione per famiglia, giovani e vita

Grosseto. Nel corso dei lavori della 82esima assemblea generale della Cei, che si sta tenendo a Roma, ieri pomeriggio i vescovi hanno eletto i presidenti delle dodici commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio.

Monsignor Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, è stato eletto presidente della commissione episcopale per la famiglia, i giovani, la vita.

Monsignor Bernardino Giordano

S.E. Monsignor Bernardino Giordano è nato il 23 marzo 1970 a Torino, nell’omonima Arcidiocesi metropolitana. Ha conseguito la Laurea in Economia all’Università degli Studi di Torino. Entrato nel seminario diocesano di Saluzzo, è stato ordinato sacerdote per la medesima Diocesi il 15 dicembre 2001.

Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: Dottorato in Teologia morale alla Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma, nonché docente dello Studio teologico interdiocesano e all’Istituto superiore di Scienze religiose di Fossano; vicario parrocchiale nella cattedrale di Saluzzo; difensore del Vincolo e promotore di Giustizia del Tribunale diocesano; Cancelliere vescovile (2008-2011); direttore del Centro diocesano cocazioni e responsabile dell’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia (2008); assistente del direttore dell’Ufficio nazionale pastorale familiare della Conferenza episcopale italiana (2011); collaboratore nella segreteria generale della Conferenza episcopale italiana (2013-2014); presidente e membro del Consiglio di amministrazione dell’Opera per il Ministero pastorale “G.G. Ancina” di Saluzzo e vicario parrocchiale a Castello e San Chiaffredo di Busca (2014); parroco della parrocchia Santi Martino e Bernardo a Saluzzo (2015).

Dal 2018 è sacerdote fidei donum nella Prelatura territoriale di Loreto e, dal 2019, vicario generale della Delegazione pontificia, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile della pastorale familiare del santuario.

Monsignor Giordano ha ricevuto l’ordinazione episcopale sabato primo marzo 2025 nella cattedrale Maria Assunta di Saluzzo.

Ha fatto ingresso nella diocesi di Grosseto domenica 30 marzo 2025.