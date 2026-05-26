Solounminuto: ecco tutti i cortometraggi premiati

Grosseto. Si sono svolte ieri, lunedì 25 maggio, nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto, che per l’occasione è stata concessa gratuitamente, le premiazioni di #Solounminuto, il concorso per cortissimi ideato da Lorella Ronconi nell’ambito del Clorofilla film festival.

I premi

Tanti i premi assegnati nel pomeriggio condotto dalla professoressa Laura Ciampini. Il primo riconoscimento è andato a Stefano Bergamino per “Grey light”, realizzato appositamente per questo concorso, come ha spiegato l’autore in un videomessaggio. Il corto ha vinto perché “riesce a sintetizzare una storia, anzi una vita e un amore, attraverso il filtro della poesia, ponendo al centro una tematica, purtroppo attuale, sulla quale tenere sempre i riflettori accesi”.

Secondo classificato “Happy new war”, di Massimiliano Nocco – presente in sala – e Filippo Principi. che ha vinto “per la capacità di condensare in un’efficace metafora visiva il cinismo della contemporaneità. ‘Happy New War’ mette a nudo la distorsione della realtà in cui siamo immersi, svelando l’ipocrisia di una società che distoglie lo sguardo dall’orrore. Avvicinandosi progressivamente alla Terra, il corto squarcia l’illusione della festa per restituirci il rumore assordante e continuo dei conflitti, trasformando un augurio di inizio anno in un potente e necessario atto d’accusa contro l’indifferenza umana”.

Menzione speciale a “I ragazzi del 33” di Catia Mencacci che rappresenta “un premio alla ricerca storica e all’originalità tecnica. Catia Mencacci firma un’esplorazione visiva e sociale di grande impatto, capace di dare nuova vita a sguardi cristallizzati nel tempo. L’Intelligenza Artificiale si fa qui mezzo di connessione umana e civile trasformando l’archivio fotografico in una vibrante riflessione sul valore etico del ricordo.” La menzione è stata ritirata da Sandra Zanelli.

Infine, un premio speciale a Samuele Pari per la sua produzione di corti prolifica e sempre attenta ai temi ambientali e sociali.

La giuria era formata da Lorella Ronconi, Flavia Musella, Donatella Bigozzi e Laura Ciampini.

Emozione anche per i due corti fuori concorso “Cuerdas”, di Pedro Solis Garcia, e “Sogno di un mattino al Bianciardi”, realizzato da Mariano Riccio insieme a Raffaele Viscovo, presenti in sala.

#Solounminuto dà l’appuntamento a fine estate per un altro appuntamento da non perdere con i cortissimi. La sezione è realizzata all’interno del Clorofilla film festival, iniziativa di cinema promossa da Legambiente con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.