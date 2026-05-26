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Futuro Nazionale: nominato il responsabile per la fase costituente del partito a Grosseto

Si tratta di Simone De Amicis

di Redazione
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Grosseto. Il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni. ed il responsabile regionale della fase costituente di Futuro Nazionale Toscana, Tommaso Villa. comunicano che per la città e la provincia di Grosseto è stato individuato come unico referente e nuovo responsabile per la fase costituente del partito fondato dal generale Roberto Vannacci Simone De Amicis, attualmente presidente di un comitato costituente locale.

“In provincia di Grosseto, parte da ora una forte campagna di radicamento politico-territoriale volta alla preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali del 2027 – si legge in una nota di Futuro Nazionale. Finalmente siamo pronti per dare vita ad una destra pura, che non tradisce i suoi valori”.

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