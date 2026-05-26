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Corsi di guida sicura: via libera al progetto “Ride & Joy” per il 2026

L'iniziativa prevede fino a 12 giornate formative, della durata di 6 ore ciascuna

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio al progetto “Ride & Joy”, promosso da Asd Ridefullness, per l’organizzazione di corsi di guida sicura che si svolgeranno nel 2026 presso l’area del piazzale Laos.

L’iniziativa prevede fino a 12 giornate formative, della durata di 6 ore ciascuna, dedicate alla sicurezza stradale e alla guida consapevole. Il Comune mette a disposizione l’area pubblica richiesta e garantisce il supporto tecnico necessario alla gestione della viabilità durante lo svolgimento delle attività. Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni dell’amministrazione comunale a sostegno della sicurezza stradale e della prevenzione.

“Con questo progetto – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità, Riccardo Megale investiamo sulla formazione e sulla prevenzione, strumenti fondamentali per migliorare la sicurezza stradale e ridurre i comportamenti a rischio. ‘Ride & Joy’ rappresenta un’opportunità concreta per diffondere una cultura della guida consapevole, soprattutto tra i più giovani”.

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