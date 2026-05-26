“Assaggiare la storia”: conferenza su “Alimentazione e marcatori sociali sulle tavole trecentesche”

Massa Marittima (Grosseto). “Alla tavola dei Priori. Alimentazione e marcatori sociali sulle tavole trecentesche” è il titolo della conferenza, con degustazione storica, in programma a Massa Marittima venerdì 29 maggio, alle 17, alla biblioteca comunale. Relatrice la dottoressa Marialuisa Cecere, responsabile della sezione di studio di storia dell’alimentazione dell’Accademia Jaufré Rudel di studi medievali di Gradisca d’Isonzo. A moderare l’incontro sarà il dottor Fabio Cavalli.

L’evento chiude il ciclo di conferenze dal titolo “Assaggiare la storia – MMXXVI”, un percorso culturale che unisce la divulgazione storica all’assaggio di ricette del passato, promosso dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la Società dei Terzieri massetani. In tutto sono tre gli appuntamenti che si sono svolti da marzo a maggio, riscuotendo grande attenzione e interesse. Ogni incontro ha consentito di approfondire diversi aspetti della storia medievale di Massa Marittima e di scoprire pietanze realizzate seguendo ricette ricostruite con rigore filologico, provenienti dai ricettari medievali d’area centroitaliana.

Questa terza conferenza, in particolare, offrirà uno sguardo approfondito sul valore sociale del cibo nelle comunità medievali, mettendo in luce come l’alimentazione fosse uno strumento di distinzione, identità e rappresentazione del potere.

“La storia dell’alimentazione è la storia dell’umanità: – sottolinea Marialuisa Cerere – infatti, con il passaggio da un cibo reperibile in natura, alla ricerca, selezione, domesticazione di piante ed animali a uso alimentare ed alla manipolazione delle stesse, si è usciti dallo stadio di ferinità, per dirla con Ippocatre, differenziandosi dagli altri animali”.

“Progressivamente – prosegue Marialuisa Cerere – il nutrirsi ha aggiunto alla semplice funzione biologica altri significati e valori: simbolici, religiosi, medici, economici. Questo insieme di significati attribuiti al cibo, diversificati nelle varie culture e nei diversi periodi storici, ha dato origine ad un vero e proprio linguaggio in grado di comunicare appartenenza, identità e status sociale. Nel corso di questa narrazione, l’intento è quello di cercare tra le righe dei documenti massetani del XIV e XV secolo tracce della cultura alimentare di quel periodo”.

Al termine della conferenza seguirà la degustazione storica curata dal Terziere di Cittannova, che proporrà due preparazioni ispirate a ricette antiche: l'”Herbolata de majo”, tratta dal “Libro de arte coquinaria” di Maestro Martino da Como (1460 circa), e il “Panpepato”, da un manoscritto senese del 1550 conservato nella biblioteca comunale di Siena. Presenterà le vivande la dottoressa Marialuisa Cerere.

L’evento è su prenotazione scrivendo a: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it