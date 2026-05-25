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Servizio civile regionale: 55 posti disponibili all’Asl Toscana sud est

La domanda può essere presentata per un solo progetto esclusivamente on line

di Redazione
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Grosseto. Fino alle ore 12 di mercoledì 10 giugno sarà possibile fare richiesta per partecipare ai progetti di servizio civile regionale all’Asl Toscana sud est.

La domanda

La domanda può essere presentata per un solo progetto esclusivamente on line accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/. Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno). La durata del servizio, per il quale spetta un compenso mensile pari a 507,30 euro, è di 12 mesi. L’impegno orario è pari a 25 ore settimanali articolate su cinque giorni.

I posti disponibili sono 55 su 12 progetti. Informazioni dettagliate al link https://www.uslsudest.toscana.it/come-fare-per/servizio-civile/servizio-civile-regionale-2026 dove sono visionabili e scaricabili le schede dei progetti.

È inoltre possibile ricevere informazioni via mail scrivendo a servizio.civile@uslsudest.toscana.it o telefonicamente chiamando il numero 0577.536068.

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