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Consulta giovanile, il Comune indice le elezioni: i candidati e come votare

Pubblicata la lista dei candidati ammessi alle elezioni del 29 maggio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 29 maggio tutti i giovani residenti nel comune di Massa Marittima, di età compresa tra i 14 e i 25 anni (compiuti alla data del 29 maggio 2026) potranno votare per eleggere la Consulta comunale giovanile.

Le elezioni si terranno dalle 10 alle 12, nell’aula magna dell’Istituto Lotti di Massa Marittima, e il pomeriggio, dalle 15 alle 17, nella sala Mariella Gennai di Massa Marittima. Sarà necessario presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità per poter esprimere il proprio voto.

“La Consulta giovanile nasce con l’obiettivo di dare voce ai giovani attraverso i loro rappresentanti. – spiega Sara Montemaggi, assessore alle politiche giovanili di Massa Marittima – Vogliamo creare un gruppo capace di confrontarsi, collaborare e progettare iniziative che potranno tradursi in proposte concrete per la città. Ringrazio tutti i candidati per l’entusiasmo e il senso civico dimostrati e invito i nostri ragazzi e ragazze ad andare a votare il 29 maggio.”

La Consulta giovanile sarà composta da 12 membri e resterà in carica fino alla fine del mandato amministrativo della sindaca.

Spettano alla Consulta i seguenti compiti e funzioni: proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti in materia di politiche giovanili; promuovere iniziative a sostegno dei servizi di volontariato giovanile di concerto con il Comune; esprimere parere non vincolante su argomenti sottoposti dall’amministrazione comunale, formulare proposte anche all’amministrazione comunale su programmi, progetti investimenti e quant’altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili.

La lista completa dei candidati è disponibile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2026/Maggio/Ecco-i-candidati-per-le-elezioni-della–Consulta-dei-giovani-.html 

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