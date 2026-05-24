Sport e legalità: un convegno nazionale su responsabilità sportiva e profili penali del doping

Grosseto. Il mondo dello sport e quello del diritto si incontrano a Grosseto per fare luce su uno dei temi più complessi e attuali del panorama sportivo contemporaneo.

Venerdì 29 maggio, a partire dalle 15.00, la sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma (in strada Corsini n. 5) ospiterà il convegno di studi dal titolo: “Responsabilità sportiva e profili penali del doping”.

L’evento è organizzato da Media Law e Media Form360, in collaborazione con Aias (Associazione italiana avvocati dello sport), Aiga – Sezione di Grosseto e la Camera penale di Grosseto.

Il convegno

Nel panorama sportivo attuale, la conoscenza delle responsabilità civili e penali in capo a dirigenti e tecnici è diventata una necessità imprescindibile. Il fenomeno del doping, infatti, supera i confini dell’etica sportiva per investire gravose implicazioni legali. L’incontro nasce proprio con l’obiettivo di fornire alle società del territorio, ai professionisti e agli addetti ai lavori gli strumenti normativi necessari per tutelare la propria attività, i collaboratori e, soprattutto, la salute degli atleti.

Il programma e i relatori

Il convegno, moderato e introdotto dai saluti istituzionali dei rappresentanti delle autorità, vedrà la partecipazione di relatori di rilievo nazionale:

avvocato Mario Vigna (vice Procuratore Capo dell’Ufficio di Procura antidoping della Nado Italia), sul tema “Il nuovo Codice mondiale antidoping: evoluzione normativa e prospettive applicative”;

professor Domenico Notaro (ordinario di Diritto penale all’Università di Pisa), su “Il reato di doping: struttura della fattispecie e inquadramento nel codice penale”;

avvocato Francesca Carnicelli (membro del Collegio di Garanzia del Cip), sul tema “Il doping tra giustizia sportiva e giustizia penale: profili di coordinamento”;

avvocato Linda Patrone (vicepresidente di Aiga Grosseto), sul tema “Il doping dei minori: profili di responsabilità penale e genitoriale”;

avvocato Francesco Luigi Lorenzetti (rappresentante di Aias), sul tema “Il doping nello sport: analisi di casi giurisprudenziali”;

avvocato Aldo Peronaci (delegato del Coni della provincia di Grosseto), sul tema “Analisi di un caso di disforia di genere in ambito di Federazione Sportiva Nazionale e relativa incidenza in relazione alla disciplina antidoping”.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

La partecipazione al convegno è completamente gratuita ed è aperta non solo agli operatori del diritto, ma a tutti i dirigenti, tecnici e atleti che desiderano approfondire le dinamiche legali del settore, favorendo un dialogo diretto tra gli esperti e chi vive quotidianamente lo sport sul campo.

Per ragioni organizzative, è richiesta la conferma di partecipazione registrandosi al seguente link: https://media-law.it/profili-penali-doping/