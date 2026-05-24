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Sciopero generale: possibili disagi nelle attività di Sei Toscana

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata

di Redazione
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Grosseto. Le organizzazioni sindacali Cub, Adl Varese, Sgb, Si Cobas e Usi – Cit hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per venerdì 29 maggio.

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.

Sono esclusi dallo sciopero generale i Comuni interessati dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

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