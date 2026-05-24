“Racchette per Sole”: sport, solidarietà e divertimento a sostegno dell’ospedale Meyer

Grosseto. Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà.

Domenica 31 maggio il Circolo Tennis Marina ospiterà “Racchette per Sole”, evento benefico organizzato con l’obiettivo di sostenere la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer attraverso una raccolta fondi dedicata ai più piccoli. L’iniziativa unirà appassionati di tennis, famiglie e bambini in una grande festa sportiva aperta a tutti. L’intero incasso della manifestazione, che si svolgerà nel ricordo della piccola Maria Sole Marras, sarà devoluto alla Fondazione Meyer, realtà di riferimento nazionale nell’assistenza pediatrica e nella ricerca scientifica.

Il programma

La giornata prenderà il via alle 9 nella struttura sportiva del Circolo Tennis di Marina di Grosseto e proporrà diverse attività pensate per coinvolgere partecipanti di tutte le età. Si va dal “One Killer Point”, la sfida al maestro di tennis del circolo da giocare su di un solo punto, al torneo di doppio con giallo, in cui le coppie verranno estratte a sorte, fino allo spazio dedicato ai più piccoli e ai giovani appassionati della racchetta che potranno confrontarsi in un torneo a loro dedicato.

Per partecipare è prevista una donazione minima di iscrizione pari a 20 euro. Per i più piccoli l’iscrizione sarà a donazione libera.

“Racchette per Sole” nasce con l’intento di trasformare lo sport in uno strumento concreto di aiuto e vicinanza, creando un momento di aggregazione capace di coinvolgere l’intera comunità in favore di una causa importante.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al Circolo Tennis di Marina di Grosseto al numero telefonico 320.6492741, oppure tramite e-mail all’indirizzo marinasportcentergrosseto@gmail.com.