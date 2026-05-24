“Folie”: il maxi yacht di 56 metri solca il mare dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Questa mattina, davanti ad Artemare Club, a Porto Santo Stefano, si è fermato il maxi yacht a vela di 56 metri “Folie”, ex Mondango 3 vincitore di premi nautici, subito documentato per il noto ed apprezzato archivio storico dello yachting dell’associazione.

Ci racconta il comandante Daniele Busetto che “Folie” è stato costruito da Alloy Yachts, in Nuova Zelanda, presso il cantiere di Auckland; gli interni sono stati progettati dalla casa di design britannica Reymond Langton Design e lo yacht è stato consegnato al proprietario nel maggio 2014.

Il design esterno di questa imbarcazione di lusso è opera di Dubois e l’ultima modernizzazione risale al 2024. “Folie” è stata progettata per ospitare comodamente fino a 10 ospiti in 5 suite, tra cui una cabina Vip, e può trasportare fino a 10 membri dell’equipaggio a bordo per garantire un’esperienza di yacht di lusso rilassante.

“Purtroppo oggi a Porto Santo Stefano non c’era nessun grande yacht, il molo della Pilarella era vuoto e, come si dice nell’ambiente yachting, i panfili con gente importante vogliono trovare compagnie simili per sostare negli approdi – si legge in una nota di Artemrae Club – e Folie è ripartito a metà mattinata. Artemare Club ricorda per l’ennesima volta ‘to whom it may concern’, il detto ‘more cruising less yachting'”.