Disinnescata la bomba, il sindaco: “Operazione andata a buon fine”

Orbetello (Grosseto). Alle 15.00 di oggi, gli artificieri dell’Esercito del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno completato le operazioni di disinnesco e successivo brillamento di un ordigno bellico – del peso complessivo di circa 215 chili, di cui 66 di tritolo, risalente al secondo conflitto mondiale – rinvenuto a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, all’interno di un terreno adiacente all’Aurelia.

Le operazioni

Le operazioni di bonifica – coordinate dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando territoriale Nord dell’Esercito di Padova con il supporto delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dell’Asl, della Protezione Civile e del Comune di Orbetello – si sono svolte in tre distinte fasi.

Dapprima il nucleo Cmd (Conventional munition disposal) dell’Esercito, nei giorni antecedenti l’intervento, ha realizzato presso il sito di rinvenimento dell’ordigno una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un’eventuale esplosione accidentale.

Successivamente i militari hanno provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco tramite un taglio idro-abrasivo (mediante l’utilizzo di un apparato tecnologico che permette di effettuare le operazioni a distanza di sicurezza). Infine, gli artificieri del reggimento Genio fFrrovieri hanno trasportato l’ordigno in una località sicura, per poi farlo brillare.

Per garantire un’adeguata cornice di sicurezza, durante le operazioni di rimozione del sistema di innesco, è stato necessario interdire il traffico di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno (oltre alla linea ferroviaria Roma-Pisa) e anche evacuare tutti i cittadini residenti nell’area adiacente alle operazioni di disinnesco.

Nel corso del 2026 gli specialisti dell’Esercito di Castel Maggiore hanno effettuato circa 110 interventi, con la distruzione di 150 ordigni (tra cui due bombe d’aereo) nella propria area di competenza: Emilia Romagna (nelle province di Bologna, Forlì Cesena e Rimini) e Toscana (nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Grosseto).

Tale attività rientra nei compiti assegnati alla Forze Armate, da sempre al servizio del Paese, per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

I ringraziamenti del sindaco

Dal sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, arrivano i ringraziamenti: «Tutte le operazioni si sono svolte con ordine e rapidità – spiega il primo cittadino –, ringraziamo gli artificieri dell’Esercito Italiano, effettivi al Genio Ferrovieri, per la professionalità e la disponibilità. I militari sono stati, infatti, sul nostro territorio per giorni per realizzare l’importante struttura di contenimento dell’ordigno, che ci ha permesso di limitare le operazioni di evacuazione allo stretto necessario. Ringrazio, inoltre, la Prefettura di Grosseto per l’attività di coordinamento di tutte le fasi delle operazioni e il nostro dipartimento di protezione civile per il fondamentale supporto e la collaborazione».

«Le operazioni si sono svolte con ordine ed efficienza – conferma il responsabile della protezione civile dell’Ente, il consigliere delegato Roberto Berardi –, nonostante le variabili fossero molte e le attività complesse in tutte le fasi. Un ringraziamento al nostro comandante della Polizia Municipale, il dottor Carlo Poggioli, a tutti gli agenti impegnati sul territorio, sia nelle operazioni di evacuazione, sia in quelle di monitoraggio del traffico, e al nostro funzionario Marco Quaglia, che ha pianificato e coordinato le operazioni di protezione civile».

La bomba è stata disinnescata alle 11.59 e, nel giro di un’ora, trasportata alla cava del Priorato per la detonazione.