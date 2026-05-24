“Danza tra storie e paesaggi della Maremma”: visite guidate e performance nei luoghi simbolo della Maremma mineraria

Grosseto. “Può il corpo raccontare ciò che i luoghi custodiscono?”. È da questa domanda che nasce “Danza tra storie e paesaggi della Maremma – Trilogia del tempo sospeso”, il progetto di Con.Cor.D.A./Compagnia Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione della Cooperativa Le Orme.

Un percorso performativo che intreccia danza contemporanea, memoria storica e paesaggio nei luoghi simbolo della Maremma mineraria. Da maggio a settembre, miniere, architetture industriali e spazi della memoria si trasformeranno in scenari vivi, attraversati dal linguaggio del corpo e dalla forza evocativa della danza. Un progetto immersivo che mette in relazione arte contemporanea e identità del territorio, riportando al centro storie di lavoro, comunità e umanità custodite nei luoghi della tradizione mineraria maremmana. La ricerca artistica della compagnia Francesca Selva, negli ultimi anni, si è concentrata sul rapporto tra corpo, spazio e memoria collettiva.

Oggi, trova in questo progetto una delle sue espressioni più profonde. La direzione artistica costruisce, infatti, una drammaturgia capace di dialogare con il paesaggio e con la sua storia, trasformando gli spazi in presenze narrative e la danza in strumento di restituzione emotiva e culturale. Fondamentale, inoltre, il ruolo delle guide turistiche e ambientali della cooperativa Le Orme che contribuisce al progetto attraverso il racconto del territorio e la valorizzazione della memoria storica locale, accompagnando i partecipanti nel viaggio alla scoperta delle storie e le leggende che fanno parte del folklore e della cultura di ciascun luogo della Maremma e di ogni personaggio collegato.

«La danza che amiamo e che proponiamo al pubblico, non si limita a occupare uno spazio, lo ascolta e lo fa parlare – spiega Marcello Valassina -; in Maremma il paesaggio conserva ancora le tracce di vite, lavoro e comunità. Con questa “Trilogia” abbiamo voluto creare un dialogo tra il corpo contemporaneo e la memoria custodita nei luoghi minerari. La danza qui non rappresenta qualcosa: restituisce presenza, emozione e identità».

Il programma

Il primo appuntamento è il 30 maggio alle 18.00 agli ex Bagnetti di Gavorrano con l’anteprima nazionale della nuova produzione di Francesca Selva “Dance for a while”, liberamente ispirata al brano di Henry Purcell tratto da Oedipus. Il testo racconta il potere della musica di alleviare il dolore, placare le furie e sospendere, anche solo per un attimo, la sofferenza. Così la musica, così la danza. Anche se per un attimo. L’edificio storico, che un tempo ospitava gli spogliatoi dei minatori, l’infermeria e gli uffici Montecatini, diventa oggi spazio poetico e performativo: un luogo nato per accogliere il corpo segnato dalla fatica del lavoro si trasforma in ambiente di ascolto e condivisione.

Il 21 giugno a Magliano in Toscana, a partire dalle 18.00 da Porta San Giovanni, il pubblico sarà accompagnato in una visita guidata del borgo storico che culminerà alle 19.00 nel Giardino del Torrione con la performance “È stato così”, liberamente ispirata al racconto omonimo di Natalia Ginzburg. Un’elegia della rassegnazione, un tempo intimo e rallentato in cui il corpo smette di opporsi e lascia emergere ciò che resta. I gesti si caricano di memoria, esitano, ritornano, come se ogni movimento portasse con sé una perdita e un tentativo di riconciliazione. In “È stato così” la rassegnazione non è resa, ma una forma di ascolto profondo.

Il 5 luglio alle 18.00 il progetto prosegue con una passeggiata fino a San Bruzio e la performance “Secondo Matteo”, primo quadro della “Trilogia del tempo sospeso”, ispirato alla “Passione secondo Matteo” di Johann Sebastian Bach. La Passione si trasforma in racconto intimo e personale, in una dimensione quotidiana dove il tragico non è straordinario ma abita la normalità. Attraverso il corpo e il movimento emerge un’inquietudine sottile che attraversa un’esistenza solo apparentemente stabile.

Il 2 agosto alle 19.00 la terrazza di Montiano ospiterà una nuova tappa del progetto con visita guidata del borgo e performance “Dance For a While”.

La “Trilogia” si concluderà il 26 settembre alle 18.00 agli ex Bagnetti di Gavorrano con “È stato così”, ultimo capitolo del percorso: una riflessione sul momento sospeso in cui un evento cambia irreversibilmente il corso delle cose. Qui la danza diventa frammento emotivo, sospensione, ascolto del tempo e della memoria.

“Trilogia del tempo sospeso” non è soltanto una rassegna di spettacoli site-specific, ma è un’esperienza immersiva che mette in dialogo corpo e paesaggio, passato e presente, arte contemporanea e comunità. Un progetto che conferma la capacità della danza di farsi linguaggio civile e poetico insieme, restituendo voce ai luoghi e alle storie che li attraversano.

Tutti gli appuntamenti prevedono visita guidata e performance, con brindisi finale a cura delle Pro Loco del territorio. Gli eventi sono gratuiti su prenotazione.

Informazioni e contatti: marcellovalassina@gmail.com – tel 347.4007461