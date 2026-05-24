“Dante in lotta con se stesso: un carattere inquieto”, conferenza al Museo di storia naturale

Grosseto. Mercoledì 27 maggio, alle 17.00, al Museo di storia naturale di Grosseto, la psicologa Stefania Migliorini e lo scrittore Sergio Landi terranno una conferenza dal titolo “Dante in lotta con se stesso: un carattere inquieto”.

La conferenza

Dante Alighieri ci parla di sé attraverso le proprie opere, alimentando una ‘mitologia’ personale che sicuramente ne rispecchia il carattere, determinato da inquietudini e conflitti interiori.

I suoi contemporanei lo dipingono come uomo dal temperamento duro, scontroso, appassionato, pieno di orgoglio, di sdegno e di rancori spesso manifestati con veemenza. Aveva un’idea altissima della sua intelligenza e della sua missione: si vedeva come un profeta che, attraverso l’impegno letterario, doveva dire la verità anche se scomoda. Ciò lo rendeva brillante e allo stesso tempo inviso a molti, per il tono tagliente e polemico assunto dai ragionamenti profondi quanto rigorosi diffusi in tutto ciò che ha scritto.

Inquieto politicamente, intransigente, non accettava mai le cose come stavano e la sua vita è una fuga in avanti continua.

Era però anche in lotta con se stesso moralmente e questo rappresenta il cuore della Commedia.

Il Dante-personaggio, perso inizialmente nella “selva oscura”, smarrito non solo fisicamente, ha paura, invoca aiuto, spesso cede accettando che Virgilio lo guidi con autorevolezza. E il Dante-autore non risparmia il novello pellegrino, che raffigura durante il viaggio ancora pieno di colpe e di incertezze.

Saranno esposte in sala opere dell’artista Loreno Martellini.

L’iniziativa è organizzata dalla società Dante Alighieri.