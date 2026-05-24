Centro di raccolta dei rifiuti: cambiano gli orari di apertura

Gavorrano (Grosseto). Saranno in vigore a partire dal prossimo 1° giugno i nuovi orari del centro di raccolta dei rifiuti di bivio Caldana, nella zona industriale di Gavorrano.

La rimodulazione degli orari di operatività del centro prevede alcune variazioni e l’aggiunta di un ulteriore giorno di apertura.

Ecco il nuovo calendario, attivo dal 1° giugno:

lunedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30;

mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30;

sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.50.

Nel centro di raccolta è possibile conferire un’ampia gamma di rifiuti, come ingombranti, sfalci e potature, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), legno, oli esausti e molto altro. Sul sito di Sei Toscana, al link www.seitoscana.it, e sull’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS), è possibile consultare la lista completa dei rifiuti conferibili, oltre che tutte le informazioni relative a giorni e orari di apertura.

I centri di raccolta costituiscono uno strumento prezioso per promuovere, incrementare e rafforzare la raccolta differenziata, sia in termini quantitativi che qualitativi, dando così un contributo significativo a un modello di gestione più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Utilizzarli, quindi, rappresenta un’importante opportunità di comodità per i cittadini e di rispetto per l’ambiente.