L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto al Teatro degli Industri

Grosseto. Dalla Bohème alla Turandot, da Madama Butterfly a Tosca. È dedicato alle più celebri arie d’opera il concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Andrea Colombini in programma domenica 24 maggio alle 18 al Teatro degli Industri di Grosseto, con la partecipazione di Emilia Diakopoulou (soprano), Margherita Simonetti(soprano) e Giovanni Cervelli (tenore) e la direzione artistica di Antonio Di Cristofano.

Il programma

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Giuseppe Verdi (“La forza del destino, Sinfonia”), Giacomo Puccini (“Tosca, Recondita arnonia”, “Madama Butterfly, Un bel dì vedremo”, “La Boheme, Quando men vo”, “La Boheme, O soave fanciulla”, “Turandot, Nessun dorma” e “Turandot, In questa reggia”), Wolfgang Amadeus Mozart(“Il flauto magico k. 620: Der Hölle Rache” e “L’impresario teatrale K. 486: Ouverture”), Richard Wagner (“Tristano e Isotta: mild und leise”), Johann Strauss Jr (“Lo zingaro barone, op.19: Ouverture”), Jacques Offenbach (“Les contes d’Hoffmann, Les Oiseaux dans la Charmille”) e Eduardo Di Capua (“O sole mio”).

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate (in provincia di Grosseto sono alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto, a Beautiful Ways Viaggi n via IV Novembre a Marina di Grosseto, alla Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio). Saranno in vendita anche in teatro prima dello spettacolo (infoline: 333.5372994).

Il direttore d’orchestra

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle bande militari e di cornamuse dell’Esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri.

Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.

Nella foto: il direttore d’orchestra Andrea Colombini con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.