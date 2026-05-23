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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma martedì 26 maggio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Martedì 26 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Valpiana.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 10.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la frazione di Valpiana e nelle zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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