Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Massa Marittima (Grosseto). Martedì 26 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Valpiana.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 10.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la frazione di Valpiana e nelle zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

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