Installati i lampioni allo skatepark, Asd Balance: “Vittoria per lo sport e per la sicurezza della città”

Follonica (Grosseto). Dopo quattro anni di mobilitazioni, appelli pubblici e petizioni, l’Asd Balance annuncia con estrema soddisfazione l’avvenuta installazione dei pali dell’illuminazione pubblica presso lo skatepark del Parco Centrale di Follonica. Un traguardo atteso che segna una svolta fondamentale non solo per la pratica sportiva, ma per la vivibilità e la sicurezza dell’intera area.

Fin dalla sua fondazione, l’Asd Balance ha operato come vero e proprio presidio sociale all’interno del parco, promuovendo lo skateboard e il surfskate tra i giovani. Tuttavia, l’associazione ha dovuto costantemente denunciare come l’assenza di un’adeguata illuminazione rappresentasse un grave limite per le attività sportive e, soprattutto, favorisse il degrado e i ripetuti atti vandalici ai danni della struttura.

Oggi, la posa dei nuovi impianti luminosi rappresenta la felice conclusione di questo percorso.

“È un’emozione indescrivibile e una grandissima vittoria, non solo per la nostra associazione, ma per tutta Follonica – dichiara Maciej Vella, presidente dell’Asd Balance -. In questi anni non ci siamo mai arresi: abbiamo fatto sentire la nostra voce sui giornali, raccolto firme e difeso il park. Abbiamo dimostrato che l’impegno costante, unito alla volontà di dialogare in modo costruttivo con le istituzioni, porta a risultati concreti per la collettività”.

L’Asd Balance ci tiene a rivolgere un ringraziamento trasversale a chi ha contribuito alla valorizzazione dell’area.

“È doveroso e giusto ringraziare l’amministrazione precedente (Benini), che per prima ha creduto nel progetto sportivo realizzando la struttura del park, e l’attuale amministrazione (Buoncristiani) che ha compreso l’urgenza delle nostre richieste completando l’opera con l’illuminazione – prosegue Vella -. Un ringraziamento particolare va all’assessore all’illuminazione pubblica, Sandro Marrini, e all’assessore allo sport, Azzurra Droghini, per aver ascoltato le nostre istanze e aver dato un seguito concreto a questa fondamentale opera di riqualificazione”.

L’associazione attende ora con entusiasmo l’allacciamento definitivo alla rete elettrica per la prima accensione ufficiale. Per celebrare questo storico traguardo, l’Asd Balance sta già organizzando un evento serale di fine stagione, durante il quale i giovani atleti e le loro famiglie potranno finalmente riunirsi e fare sport sotto la nuova luce del Parco Centrale.