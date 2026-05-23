Impianti sportivi, Scarlino nel Cuore: “Nastro tagliato, ma cancelli chiusi”

Scarlino (Grosseto). Un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, che ha restituito un’immagine di totale abbandono. È quanto denunciano il coordinatore di Scarlino nel Cuore, Maciej Vella, e i consiglieri comunali del gruppo di opposizione, recatisi in questi giorni presso i campi sportivi di Scarlino Scalo.

“A distanza di un solo mese dall’inaugurazione in pompa magna, la situazione che ci siamo trovati davanti è inaccettabile – dichiara Maciej Vella -. I cancelli sono sbarrati, non c’è nessuno all’interno e la struttura è già preda dell’incuria, con l’erba alta e una totale assenza di manutenzione ordinaria. Tagliare un nastro per le foto di rito non significa aver restituito un servizio alla comunità, se poi i cittadini non possono entrarci”.

Il gruppo civico punta il dito contro le tempistiche e l’organizzazione dell’amministrazione comunale, chiedendo chiarezza sul futuro dell’impianto.

“Non si può inaugurare una struttura sportiva senza avere già pronto e operativo un piano per la sua gestione quotidiana – prosegue il coordinatore -. Oggi, al posto di giovani e sportivi, nei campi cresce solo l’erba. Chiediamo pubblicamente all’amministrazione di fare chiarezza e di rispondere ai cittadini: a che punto è il bando per la gestione dell’impianto? Quali sono le tempistiche reali per l’affidamento? Scarlino Scalo merita servizi funzionanti, non cattedrali nel deserto chiuse da un lucchetto”.

Scarlino nel Cuore annuncia che continuerà a monitorare la situazione, sollecitando la Giunta a stringere i tempi per l’espletamento delle pratiche di affidamento, affinché lo sport possa finalmente tornare a essere praticato nell’impianto.