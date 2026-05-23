Gli studenti a lezione di sicurezza in mare con Guardia Costiera e Scuola italiana cani salvataggio

Grosseto. Venerdì 22 maggio l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, con la collaborazione del personale della Delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, ha promosso una giornata formativa rivolta agli studenti della scuola media dell’Istituto comprensivo Orsini di Marina di Grosseto, realizzata in collaborazione con la sezione toscana della Scuola italiana cani salvataggio.

La mattinata si è aperta con l’illustrazione delle attività operative svolte dalla Guardia Costiera, con particolare riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente marino e alla vigilanza sulla pesca. All’iniziativa ha partecipato l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli.

Nel tratto di mare antistante il bagno dell’Esercito di Marina di Grosseto — che ha gentilmente messo a disposizione gli spazi per l’evento — gli alunni hanno poi assistito a un’esercitazione congiunta. Le unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio, abilitate per il salvataggio in mare, si sono tuffate dalle unità navali, con il supporto del personale della Guardia Costiera, operando nell’ambito dell’Accordo Quadro vigente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. L’esercitazione ha consentito di apprezzare la professionalità e il concreto contributo che le unità cinofile offrono nelle attività di protezione civile e nelle operazioni di salvataggio.

A integrazione delle dimostrazioni in mare, il personale del Consorzio Balneari della Maremma ha simulato il recupero di figuranti con l’ausilio del pattino, suscitando vivo interesse tra gli studenti.

La giornata formativa ha contribuito ad accrescere la cultura del mare tra i giovani, promuovendo la consapevolezza del ruolo del “cittadino del mare”, il rispetto dell’ecosistema marino e l’amore per gli animali.

L’iniziativa ha inoltre messo in luce la Guardia Costiera quale moderna autorità marittima nazionale, altamente specializzata e innovativa, impegnata a garantire in ambito centrale e territoriale lo svolgimento ordinato e sicuro di tutte le attività marittime: dalla salvaguardia della vita umana in mare (Sar – Search and rescue), alla sicurezza della navigazione, dalla tutela dell’ambiente marino al controllo della pesca.