Clorofilla film festival: proiezioni dei cortissimi e premiazione della sezione #Solounminuto

Grosseto. E’ arrivato il momento dei cortissimi per il Clorofilla film festival.

Lunedì 25 maggio, alle 16, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante, si terrà la cerimonia di premiazione dei “cortissimi” del Clorofilla Film Festival, iniziativa di cinema di Legambiente che quest’anno festeggia la XXV edizione e promette numerosi appuntamenti che raccontino la storia del festival.

Da anni Clorofilla unisce cinema, ambiente e sociale e, attraverso la collaborazione con Lorella Ronconi, è nata una speciale sezione dedicata al sociale: “#Solounminuto”, caratterizzata da cortometraggi della durata massima di un minuto.

Un format breve, ma intenso, capace di trasmettere emozioni, riflessioni e messaggi culturali e sociali in pochi istanti, valorizzando creatività, sensibilità artistica e capacità comunicativa.

Le premiazioni

Sono arrivati ventidue lavori e la giuria ne ha selezionati cinque: opere che affrontano temi sociali, umani e culturali attraverso il linguaggio del cinema breve. Tra questi ricordiamo “Happy new war” di Massimiliano Nocco e , “I bambini del ’33” di Catia Mencacci, “Grey lights” di Stefano Bergamino e due corti di Samuele Pari.

Nel corso della premiazione del 25 maggio saranno proiettati i corti finalisti, assegnati i riconoscimenti e inoltre saranno proiettati due corti fuori concorso. Oltre a Lorella Ronconi, sarà presente la professoressa Laura Ciampini, da sempre sensibile e impegnata in ambito sociale.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di integrazione culturale e artistica, dove il linguaggio audiovisivo diventa strumento di pensiero, inclusione e promozione della cultura.

L’iniziativa è resa possibile dalla Provincia di Grosseto, che ha concesso il patrocinio e l’uso gratuito della sala, e dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, da tempo vicino al festival di cinema di Legambiente.

Ingresso gratuito.