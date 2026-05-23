Casa Rossa e Diaccia Botrona più accessibili: presentato il progetto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è concluso alla Casa Rossa Ximenes il ciclo di incontri “Dal Lacus Prilis alla Diaccia Botrona”, promosso dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, iniziativa che quest’anno ha approfondito il valore storico, ambientale ed economico delle aree palustri maremmane e il loro ruolo nell’evoluzione del territorio grossetano.

Nel corso dell’evento conclusivo è stato consegnato al Comune di Castiglione della Pescaia il progetto per la realizzazione di nuove rampe destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche presso la Casa Rossa Ximenes e lungo i percorsi di accesso all’area della Diaccia Botrona.

Il progetto

Il progetto, redatto dall’ingegner Massimiliano Falzone Marsili e dall’architetto Maria Pia Marsili, con progettazione strutturale dell’ingegner Michele Ombrato, nasce con l’obiettivo di garantire piena accessibilità al complesso monumentale e naturalistico, migliorando e favorendo la fruizione inclusiva degli spazi urbani e periurbani, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione del contesto storico-paesaggistico esistente di uno dei luoghi più rappresentativi della Maremma toscana.

L’intervento prevede la realizzazione, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di accessibilità e con particolare attenzione alla tutela del contesto storico, di due rampe di collegamento tra i sentieri al piano stradale e il ballatoio esterno della Casa Rossa Ximenes, oggi accessibile esclusivamente tramite scale, con limitazione della fruizione autonoma ai visitatori con disabilità motoria.

«Questo progetto – dichiara il sindaco Elena Nappi – risponde pienamente agli interessi di questa amministrazione, perché unisce tutela del patrimonio storico, valorizzazione ambientale e diritto all’accessibilità. Rendere la Casa Rossa Ximenes e la Diaccia Botrona fruibili da tutti significa investire in una cultura dell’inclusione e della sostenibilità, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere pienamente uno dei luoghi più rappresentativi della nostra comunità. Ringrazio l’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi e i professionisti che hanno messo a disposizione competenze e sensibilità per un progetto di grande valore pubblico».

Le nuove strutture potrebbero essere realizzate utilizzando materiali compatibili con l’ambiente circostante, come l’acciaio con finiture cromatiche tipo corten, pavimentazioni in legno trattato antiscivolo e superfici drenanti a basso impatto ambientale, integrandosi armoniosamente con il paesaggio della Diaccia Botrona e con il valore architettonico della Casa Rossa Ximenes, storico manufatto idraulico realizzato nel Settecento su progetto di Leonardo Ximenes nell’ambito delle grandi opere di bonifica della Maremma.

«Siamo lieti di annunciare che abbiamo trovato una linea di finanziamento comunitario – conclude la prima cittadina – che ci permetterà di candidare il progetto ad un bando che potrebbe portare l’amministrazione a realizzare l’opera già entro la fine dell’anno, cosa che per il Comune, per l’Associazione rotariana e per tutta la comunità sarebbe un risultato eccezionale».

Foto di Giovanni Rossetti