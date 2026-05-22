“Un mare senza barriere”: torna e si amplia il progetto simbolo dell’inclusione

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica conferma anche per l’estate 2026 il progetto “Un mare senza barriere”, l’iniziativa gratuita dedicata alle persone con disabilità che permette di vivere il mare in sicurezza attraverso attività assistite e percorsi inclusivi direttamente in acqua.

Un progetto che, dopo il grande successo riscosso nella scorsa stagione, si prepara oggi a crescere ulteriormente, consolidando Follonica come punto di riferimento nazionale nel campo dell’accessibilità, dell’inclusione sociale e del turismo accessibile.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore al sociale Sandro Marrini e condivisa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani, sarà nuovamente realizzata dalla Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica nella spiaggia antistante la ex colonia marina, nella postazione attrezzata che verrà allestita dal Comune per tutta la stagione estiva.

Dopo i risultati straordinari dell’edizione 2025 – che ha portato a Follonica utenti provenienti da tutta Italia, attirando attenzione anche fuori regione – il progetto viene riproposto con importanti novità e un ampliamento dei servizi offerti, mantenendo al centro l’attività che lo ha reso unico: lo snorkeling assistito per persone con disabilità, svolto gratuitamente e su prenotazione.

Il progetto

L’edizione 2026 introdurrà infatti nuove attività e servizi integrativi pensati per rendere il mare ancora più accessibile, permettendo anche a chi non desidera o non può affrontare l’esperienza completa di snorkeling di vivere comunque il mare in piena sicurezza e serenità. Accanto allo snorkeling assistito saranno infatti attivati percorsi di avvicinamento all’acqua con seggiola da spiaggia assistita, servizi di bagno assistito con operatori specializzati, attività in acqua con ausili galleggianti ed esperienze ludico-didattiche con Sup gonfiabili in modalità rescue. Saranno inoltre realizzate attività assistite con le unità cinofile della Società nazionale salvamento, all’interno di un percorso sempre più inclusivo e pensato per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

“Abbiamo fortemente voluto confermare questo progetto anche per il 2026 – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – perché rappresenta qualcosa di straordinario non solo per Follonica, ma per tutto il mondo dell’inclusione sociale e del turismo accessibile. È un progetto unico nel suo genere per come è strutturato, per la qualità dei servizi offerti e per il modo in cui vengono realizzati. Iniziative come questa contribuiscono a rendere Follonica una città sempre più attenta alle persone, ai loro bisogni e al diritto di tutti di vivere pienamente il mare. Crediamo infatti che l’inclusione sociale non si realizzi con gli slogan o con dichiarazioni di principio, ma attraverso progetti concreti, servizi reali e opportunità vere messe a disposizione delle persone e delle famiglie”.

“Crediamo sia fondamentale continuare a investire su progetti che rendano il mare e la nostra città sempre più accessibili e vicini alle persone vulnerabili – aggiunge l’assessore al sociale Sandro Marrini –. Ogni anno lavoriamo per migliorare il servizio, ascoltare le esigenze delle famiglie e costruire un modello di inclusione sempre più completo e concreto. ‘Un mare senza barriere’ non è soltanto un’attività estiva: è un messaggio culturale e umano che parla di dignità, partecipazione e possibilità”.

Anche per il 2026 il servizio sarà completamente gratuito per le persone con disabilità e funzionerà esclusivamente su prenotazione attraverso il sito ufficiale del progetto.

“L’esperienza maturata nel 2025 ci ha insegnato moltissimo – dichiara Giorgio Lolini, direttore della Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica –. Abbiamo capito che molte persone desiderano vivere il mare in sicurezza, ma non tutte se la sentono di affrontare direttamente lo snorkeling assistito oppure hanno esigenze differenti. Per questo motivo abbiamo deciso di implementare nuovi servizi che permetteranno a un numero ancora maggiore di utenti di vivere un’esperienza positiva e serena in acqua. Quest’anno realizzeremo anche attività di avvicinamento all’acqua con seggiola job e assistenza dedicata, bagno assistito per utenti deambulanti o con differenti necessità, oltre ad alcune esperienze con le nostre unità cinofile di salvataggio. Tutti questi servizi si aggiungono all’attività principale, che rimane lo snorkeling assistito: un’attività che, per come viene realizzata dal nostro staff attraverso protocolli specifici, operatori dedicati e dispositivi professionali di sicurezza, rappresenta ancora oggi qualcosa di unico a livello internazionale”.

Il progetto si svolgerà da metà giugno a metà settembre 2026 e sarà gestito da operatori volontari appositamente formati, con protocolli specifici e dispositivi professionali di sicurezza.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 328.2878313 o sito internet www.unmaresenzabarriere.it